Wer bezahlt die Sanierung des Inselbads in Landsberg?

Plus Das Landsberger Inselbad ist in die Jahre gekommen und muss modernisiert werden. Jetzt liegt eine erste Kostenschätzung vor. Und es stellt sich die Frage, wie das finanziert wird.

Es ist nur eine erste Kostenschätzung. Demnach soll die Sanierung und der Umbau des Landsbergers Inselbads rund 16 Millionen Euro kosten, wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) unserer Zeitung bestätigt hat. Doch wie teilen die Stadtwerke als Betreiber und die Stadt die Kosten auf? Wie viel würde eine Ganzjahresgastromie zusätzlich kosten? Und ist der Zeitplan überhaupt einzuhalten? Unsere Zeitung hat nachgefragt.