vor 35 Min.

Landsberg-West: Wald muss einem Gewerbegebiet weichen

Die Firma Edeka möchte ihr Logistikzentrum im Landsberger Frauenwald erweitern. Dafür muss Wald gerodet werden.

Anfang August hatte unsere Zeitung darüber berichtet, dass das Zentrallager von Edeka im Landsberger Frauenwald in Richtung Osten erweitert werden soll. Die Firma wollte sich dazu nicht äußern. Jetzt hat der Stadtrat mit 16:7 Stimmen beschlossen, dass östlich des Zentrallagers ein 18 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen soll – für kleinere Betriebe und für die Erweiterung des Edeka-Standorts. Kritik gab es vor allem daran, dass dafür Wald gerodet werden muss.

Forstamtsleiter Michael Siller hatte Anfang August beim Waldbegang des Stadtrats erwähnt, dass für Edeka Ausgleichsflächen benötigt werden. Denn im Südosten des bestehenden Firmenareals befindet sich Wald, der im Falle einer Erweiterung gerodet werden müsste. Christian Strauß von der Pressestelle von Edeka Südbayern bleibt bei seiner Aussage von August: „Wir überprüfen unsere Logistik regelmäßig auf Optimierungspotenzial.“ Und so werde aktuell auf der Nordseite des Zentrallagers die Logistikfläche für die Bereiche Tiefkühl und Leergut um 2400 Quadratmeter vergrößert. Des Weiteren halte man an seinen strategischen Planungen fest. Diese sind laut Strauß notwendig, weil man in den nächsten Jahren mit mehr Mitarbeitern und weiteren Lagerflächen rechnet.

Konkreter wurde Stadtbaumeisterin Birgit Weber in der Stadtratssitzung. Edeka habe einen ersten Entwurf für die Erweiterung vorgestellt. Die dafür benötigte Fläche reiche weiter Richtung Süden als das direkt an das Logistikzentrum angrenzende, unbewachsene Gelände. Weiter östlich in dem künftigen Gewerbegebiet stehen teilweise mitten im Wald alte Gebäude der ehemaligen Nitrozellulose-Fabrik wie die „Banane“, in der der Ruethenfestverein seine Festwagen unterstellt. Diese Gebäude könnten auch nichtgewerblich für Kunst und Kultur genutzt werden, sagte Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann (Grüne). Als Beispiel nannte er das Projekt „Kunst hält Wache“ in dem Gebäude „Alte Wache“.

Ulrike Gömmer (Grüne) sagte, dass von der Rodung das letzte größere Waldstück im Frauenwald betroffen sei. „Das kann für uns Grüne nicht das Ziel sein.“ Verschwinde der Wald, habe dies auch Einfluss auf das Mikroklima. Ausgleichsflächen dafür müssten erst noch geschaffen werden. (wu)

