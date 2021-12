Landsberg

vor 36 Min.

Wie aus dem Programmierer Michael Comes-Lipps ein Vogelfreund wurde

Plus Ob verirrter Schwan oder schwacher Igel – der Landsberger Michael Comes-Lipps kennt sich mit Tieren aus. Besonders Fledermäuse haben es ihm angetan.

Von Dagmar Kübler

Gartenfreunde finden ein flugunfähiges Vogelkind im Gras, Spaziergänger eine Fledermaus, die mitsamt einem Ast bei einem Sturm abgestürzt ist. Hausbesitzer machen sich Sorgen um den Vogel, der gegen die Fensterscheibe geprallt ist und nun nicht mehr auf die Füße kommt. Was tun mit dem kleinen Igel, der im November nur 250 Gramm auf die Waage bringt? Tierfreunde greifen in diesen Fällen gern zum Telefon und holen sich Rat bei Michael Comes-Lipps vom LBV-Kreisverband Landsberg. Auch künftig wird sich der 78-Jährige frühere Programmierer noch diesem Ehrenamt widmen. Den Vorsitz der Kreisgruppe hat er jedoch kürzlich aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Was er sich von den Bürgern in Sachen Naturschutz wünscht.

