Wie das Stadtmuseum in Landsberg saniert werden soll

Der Architekt Stefan Schrammel bezeichnet das Stadtmuseum als Schmuckstück für Landsberg. Im Kulturausschuss gibt er Einblick in seine Arbeit.

So haben die Landsberger das Neue Stadtmuseum wohl noch nie gesehen. Helle, lichtdurchflutete Räume, Fenster, die den Blick in die Altstadt freigeben. Stefan Schrammel spricht von einem herausragenden Gebäude, einem kunsthistorischen Baudenkmal. Der Architekt aus Augsburg ist von der Stadt mit der Sanierung des in die Jahre gekommenen ehemaligen Jesuitengymnasiums beauftragt. In der jüngsten Sitzung des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses gab er einen Einblick in seine Arbeit.

Warum muss das Stadtmuseum eigentlich aufwendig saniert und der Brandschutz ertüchtigt werden? Am Anfang stand ein Brandschutzgutachten aus dem Jahr 2009, das weitreichende Folgen hatte. Als Übergangsmaßnahme wurde an der Außenseite des Stadtmuseums ein Gerüst aufgestellt, das als Fluchtweg im Falle eines Feuers dienen sollte. Im Februar 2014 musste dieses Provisorium abgebaut und die Dauerausstellung in den oberen Stockwerken geschlossen werden. Nur das Erdgeschoss mit seinen Wechselausstellungen durfte für Besucher geöffnet bleiben. Seit Anfang 2019 ist das Stadtmuseum komplett geschlossen.

Kulturreferent Flörke: Es geht erst einmal nur um die Sanierung

Im Juni vergangenen Jahres hatte der Stadtrat das Architekturbüro Schrammel mit den Planungen für eine Sanierung beauftragt. Die Kosten wurden auf 5,5 Millionen Euro geschätzt, an Fördermitteln sind 1,5 Millionen Euro aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ zugesichert. In etlichen Diskussionen wurden die Sanierung und die inhaltliche Neuausrichtung des Museums immer wieder vermischt. In der Sitzung des Kulturausschusses stellte daher Kultureferent Axel Flörke (Landsberger Mitte) klar, dass es nun erst mal um die Sanierung des prägenden Gebäudes gehe.

Das Gebäude des Neuen Stadtmuseums ist ein stadtbildprägendes Bauwerk in Landsberg, dahinter ragen die Türme der Heilig-Kreuz-Kirche auf. Foto: Thorsten Jordan

Dessen Bedeutung für die Stadt hob Stefan Schrammel immer wieder hervor. Es sei als Schulgebäude der Jesuiten in den Jahren zwischen 1688 und 1692 erbaut und im Jahr 1878 baulich stark verändert worden. Der Mosaik-Terrazzo im ersten Stock sei ein „echtes Schmuckstück“, aber auch die aufwendig geschnitzten Originaltüren.

Brandschutz und Barrierefreiheit sind wichtige Stichpunkte

Die Anforderungen an ein modernes Museum könnten erfüllt werden, es sei aber aufwendig, den Brandschutz und die Barrierefreiheit anzupassen. Ein Aufzug ist laut Schrammel unabdingbar, ein zweites Treppenhaus dagegen nicht notwendig. Zudem gebe es viele Bereiche, die statisch ertüchtigt werden müssten – und die Fenster aus den 1980er-Jahren sollten dringend ausgetauscht werden. In Sachen Brandschutz gelte es die komplette Verkabelung aus den Fehlboden zurückzubauen. Für neue Schächte könnten unter anderem nicht mehr benötigte Kamine verwendet werden.

Die Frage nach den Kosten wurde in der Sitzung nicht gestellt. „Wir dürfen keine Experimente machen und müssen eher konservativ vorgehen“, sagte Architekt Stefan Schrammel. Könnte die Sanierung des Daches vorgezogen werden können, was durch die beengten Verhältnisse in er Helfensteingasse schwierig sei, wäre es eventuell möglich, die Sanierung bereits Anfang 2025 fertigzustellen. Ansonsten werde Mitte oder Ende des Jahres 2025 angepeilt.