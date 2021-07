Wie die Schlingnatter den TSV Landsberg ausbremst

Der TSV Landsberg möchte sein Sportgelände im Frauenwald erweitern. Doch auf der Fläche leben schützenswerte Tiere wie die Schlingnatter.

Vor über zehn Jahren siedelte der TSV Landsberg von der TSV-Alm in den heutigen 3C-Sportpark im Frauenwald. Der alte Sportplatz liegt seither brach und ist zur Heimat etlicher geschützter Tierarten geworden. Das erschwert jetzt die Bemühungen des Sportvereins, das Gelände für neue Sportanlagen zu nutzen.

Nicht nur der TSV Landsberg, sondern auch einige Gewerbetreibende haben offenbar Interesse an der 20.685 Quadratmeter großen Fläche, die sich im Osten an den 3C-Sportpark anschließt. Das war in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vonseiten des Bauamts zu hören. Bevor die Fläche von Büschen und Gehölz frei gemacht werden darf, war jedoch eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig. Die erfolgte von Frühjahr bis Spätsommer vergangenen Jahres.

Viele geschützte Tierarten leben beim 3C-Sportpark in Landsberg

Das Ergebnis stellte Stephanie Fuß vom Büro Daurer+Hasse vor: Insgesamt konnten eine Fledermausart, 21 Falter- (darunter drei Arten der Roten Liste Deutschlands beziehungsweise Bayerns), 13 Heuschrecken- (darunter fünf Arten der Roten Liste), 36 Vogelarten sowie die Zauneidechse nachgewiesen werden. Weil ein Vorkommen der Schlingnatter derzeit nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, seien für diese Art zudem noch vertiefende Erhebungen mit künstlichen Verstecken über einen längeren Zeitraum von mindestens zwei Jahren notwendig.

„Die Natur hat sich das Gelände zurückgeholt“, sagte Dieter Völkel (SPD) in der Sitzung. Die kiesigen Flächen, die teilweise noch nicht beschattet seien, sind laut Stephanie Fuß ein idealer Lebensraum für viele Arten. Würde das Gelände mit Büschen und Bäumen zuwachsen, würden etliche dieser Tiere wieder verschwinden. „So eine Artenvielfalt finden wir kaum mehr. Für mich ist die Fläche unbedingt erhaltenswert“, sagte Lennart Möller (Grüne). Man könne nicht den ganzen Frauenwald zubetonieren.

Baumgartl sieht keinen anderen Standort für den TSV Landsberg

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hatten neben den Bedürfnissen der Natur auch jene des TSV Landsberg im Blick, der ein umfangreiches Sportprogramm gerade für die Jugend biete. „Ich kann mir keine andere Fläche für eine Erweiterung vorstellen“, sagte sie. Bis die weiteren Erhebungen erfolgt sind, sollen nun geeignete Ersatzflächen für eine mögliche Umsiedelung der geschützten Tiere gesucht werden.

