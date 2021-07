Wie die Stadtwerke Landsberg wieder Gewinn machen wollen

Plus Die Corona-Krise bremst 2020 die Stadtwerke Landsberg aus. Wo die größten Verluste gemacht werden, welche Sparte Gewinn einfährt und wie die Prognose für 2021 ist.

Die Corona-Pandemie hat sich auch auf das Geschäft der Stadtwerke ausgewirkt. Das Kommunalunternehmen schloss das vergangene Jahr mit einem Minus von 350.000 Euro ab – deutlich mehr als zu Beginn des Jahres erwartet. Höhere Verluste waren vor allem im Stromgeschäft, bei den Parkgaragen und beim Inselbad zu verzeichnen, wie der Kaufmännische Vorstand Christof Lange bei einem Pressegespräch sagte. In einer anderen Sparte fuhren die Stadtwerke allerdings deutliche Gewinne ein, die das Gesamtergebnis positiv beeinflussten.