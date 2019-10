Landsberg: Wie eine Frau lernt, mit den Tod umzugehen

Plus Monika Morenweis erzählt von ihrer Ausbildung beim Hospiz- und Palliativverein Landsberg und was man alles dort lernen kann. Die Gruppe Tabulanten gehen lachend mit dem Tod um.

Ein ernstes Thema: Elf Frauen und Männer aus Landsberg und Umgebung haben sich zu Hospizbegleitern ausbilden lassen. Warum sie das machen, das berichten sie in diesem LT-Bericht. Bei einer Auftaktveranstaltung zur Aktionswoche „Bis zuletzt lachen“, wurden sie in ihr Amt eingeführt.

Welche Beweggründe spielen eine Rolle?

Was sind Beweggründe, sich zum Hospizbegleiter ausbilden zu lassen, wie ist die Ausbildung, was macht eine solche ehrenamtlich tätige Person? Das LT sprach darüber mit Michaela Morenweiser. Anlass, darüber nachzudenken, sei ein Pflegefall in der Familie gewesen, sagt die 48-jährige. „Meine Mama war an Krebs erkrankt und ich habe sie zu Hause gepflegt.“ Und das trotz des kleinen Buben des Ehepaars Morenweiser. Das sei zwar mit viel Aufwand verbunden gewesen, zumal zusätzlich ein Dreivierteljahr vorher ein kleiner Bub das Ehepaar Morenweiser zur Familie gemacht hatte. Sogar die Mutter habe gemeint, sie könne doch in einem Heim gepflegt werden. „Aber das wollte ich nicht.“

Bis zum Tod zuhause sein

Die Tochter fand eine Praxis, in der die Chemotherapie ambulant verabreicht wurde, immer wieder reiste auch Michaelas Bruder, ein Krankenpfleger zur Unterstützung an. Die Mutter war bis zum Tod daheim. „Damals habe ich mir schon gedacht“, erzählt die ausgebildete Verwaltungsfachangestellte, „wenn unser Sohn mal alt genug ist, dann lass ich mich zum Hospizbegleiter ausbilden.“ Die Berichte ihres Bruders, der seit ein paar Jahren Hospizbegleiter ist, hätten sie zusätzlich in dem Vorhaben bestärkt. Michaela Morenweiser absolvierte ein Grundseminar und entschied sich anschließend endgültig für die Ausbildung.

Sehr souverän und einfühlsam

Natürlich seien viele Bereiche angeschaut, Praktika in Krankenhäusern und Pflegeheimen absolviert worden. Wichtiger Bestandteil sei aber auch gewesen, die eigene Lebenslinie bezüglich Vorlieben und Abneigungen, guten und weniger guten Erfahrungen zu reflektieren. „Und wir haben uns mit unserer eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt.“ Besonderes Lob verteilt Michaela Morenweiser an die beiden für die Ausbildung verantwortlichen Koordinatorinnen. Dass Heidi Gampel und Jutta Krobbach zum ersten Mal einen solchen Kurs leiteten, „hat von uns keiner gewusst“. Und sich auch nicht vorstellen können: „die beiden waren stets sehr souverän, haben sich in ihren Aufgaben hervorragend ergänzt. Sie haben uns einfühlsam vorbereitet, hatten ein gutes Händchen und Gespür dafür, wer sich wofür eignet.“

Michaela Morenweiser ist bereits eingesetzt, sie begleitet eine sehr alte Dame, unterstützt die Angehörigen. Meist melden sich Angehörige beim HP und erfragen Unterstützung, sagt sie über das Prozedere. „Kommen wir neu zu einem Begleitenden, dann schauen wir erst, wo ist die Person. Was sind ihre Vorlieben, was mag sie gar nicht.“ Darauf werde eingegangen. Das könne Vorlesen sein oder reden, oder auch einfach nur dasitzen. Medizinisches Eingreifen ist absolutes Tabu. „Wir können Tipps für mögliche Behandlungen weitergeben, alles andere liegt in den Händen der behandelnden Ärzte.“ In dem Zusammenhang lobt Michaela Morenweiser die seit diesem Jahr auch in Landsberg ansässige SAPV (Spezialisierte ambulante Palliativversorgung). Deren Ärzte seien mit der Krankenakte angemeldeter Patienten ausgestattet und für diese beziehungsweise deren Angehörige rund um die Uhr erreichbar.

Gemeinsam mit Michaela Morenweiser haben zehn weitere Frauen und Männer die Ausbildung zum Hospizbegleiter absolviert und erfolgreich abgeschlossen. Es sind Angelika Rutherford, Renate Fischer-Koch, Christine Mösl, Elisabeth Jülg, Gisela Bürk, Doro Kunow, Annette Hahn, Bina Dorn-Ebert, Horst Köhler, Markus Meub.

Die Veranstaltung in der Landsberger Säulenhalle beinhaltete auch ein kulturelles Programm. Zunächst durften die Besucher in der Säulenhalle, zwischen ausgestellten Urnen, Särgen und Grabgestecken ihre Lachmuskeln trainieren. „Sie werden lachen, es geht um den Tod“: Der Titel ist Programm für „Die Tabutanten“ Christine Holzer und Simone Schmitt, die mit vergnüglichem Improtheater für viele Lacher sorgten. Die beiden Frauen sind nicht nur professionelle Schauspielerinnen, sondern auch studierte Psychologin beziehungsweise Sozialpädagogin. Entsprechend einfühlsam und gleichzeitig ziemlich humorvoll näherte sich das Duo dem Thema Tod mit entsprechendem Drumherum.

Die Zuhörer aufgelockert, schon ging es um den Leichenschmaus, der geprobt werden soll . Auf der Grabstelle wachsen Radieschen– warum eigentlich nicht? Schließlich kostet der Platz ja auch einiges. Schlussendlich starten die Tabutanten eine neue Hospizbegleiterin und machen deutlich, dass eine entsprechende Ausbildung auch für Angehörige zuweilen gut wäre. Danach wurde es festlich. Umrahmt von Harfenmusik mit Doro Heckelsmüller, erhielten elf neue Hospizbegleiter ihr Zertifikat. „Seid in unsere Gemeinschaft aufgenommen“, sagte Gerd Plotz, zweiter Vorsitzender des HPV, in seiner Ansprache. „Benützt bei Begleitungen das Erlernte, aber setzt auch Herz und Bauch ein“, empfahl Plotz den Neuen. „Nehmt Praxisbegleitgespräche wahr und Super Visionen, auch um die Gemeinschaft im HPV zu pflegen.“ Gebe es Probleme, dann seien die Koordinatoren stets für helfende Gespräche bereit, betonte Gerd Plotz, der den verreisten ersten HPV-Vorsitzenden Erich Püttner vertrat.

Ausstellung Die Ausstellung zum Thema Tod und Trauer in der Säulenhalle Landsberg, mit Arbeiten von Trine Pesch, Susanne Sommer, Nicole Gruber, Fred Theiner; geöffnet bis Sonntag, 20. Oktober, täglich von 11 bis 15 Uhr. Am Freitag, 18. Oktober, wird die Schau während der Öffnungszeit als offenes Atelier benutzt.

