Landsberg

10:57 Uhr

Wie geht es im Landsberger Lechland-Center weiter?

Plus Nach der Insolvenz des Expert Megastores in Landsberg läuft die Suche nach einem Nachmieter. Wie es in den anderen Läden läuft und warum die Apotheke nicht öffnet.

Von Dominik Stenzel

Für das Landsberger Lechland-Center war der Expert Megastore eines der Ankergeschäfte, das besonders viele Kunden anlocken sollte. In der vergangenen Woche wurde allerdings das offizielle Aus des Ladens bekannt (LT berichtete). Ein Neustart mit einer Auffanggesellschaft ist endgültig vom Tisch. Laut Centermanagerin Dr. Marion Rehm läuft die Suche nach einem neuen Mieter auf Hochtouren und es finden bereits Verhandlungen statt. Außerdem verrät sie, wie es in den anderen Geschäften des Einkaufscenters läuft und warum die dort vorgesehene Apotheke noch immer nicht eröffnet hat.

