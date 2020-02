Landsberg: Wie geht es mit den Derivatverlusten weiter?

Plus Die Stadt Landsberg hat mit Zinswetten bereits viel Geld verloren. Stadtrat Stefan Meiser fordert, die aufgelaufenen Summen zu zahlen, um Zinsen zu sparen.

Die für die Stadt Landsberg verlustreichen Zinswetten haben den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung wieder beschäftigt. Im nichtöffentlichen Teil ging es darum, wie man es mit den in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Millionenverlusten halten will: Zahlen oder dafür weiterhin hohe Zinsen bezahlen? Das ist die Frage, die in der Sitzung beantwortet werden sollte.

Darum geht es: 2013 hatte die Stadt aufgehört, die Verluste aus den in den 2000er-Jahren abgeschlossenen Derivate-Geschäften der Bank zu erstatten, nachdem sie bis dahin bereits 2,55 Millionen Euro bezahlt hatte. Der Verlustbetrag muss jedoch laut Vertrag mit sieben Prozent jährlich verzinst werden. Allein dadurch wächst der mögliche Verlust der Stadt jedes Jahr um einen höheren sechsstelligen Euro-Betrag an. An dieser Linie hielt man fest, auch nachdem bislang sämtliche Gerichtsverfahren mit der Bank verloren wurden.

Im Haushalt der Stadt ist Geld vorgesehen

Das will nun ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser nicht mehr weiter mittragen. Bereits im Herbst beantragte er, das negative Saldo unverzüglich auszugleichen und künftige Verluste ebenfalls zeitnah zu erstatten, um nicht weitere Zinsen auflaufen zu lassen. Im Haushalt der Stadt sind für dieses Jahr auch 5,2 Millionen Euro vorgehalten, um die aktuellen Verluste und Zinsen zahlen zu können, sollte sich der Stadtrat dafür entscheiden.

Dass es am Mittwochabend hinter verschlossenen Türen um die Derivate gehen würde, machte Stefan Meiser öffentlich. Er beantragte zu Beginn der öffentlichen Sitzung, die nichtöffentliche Tagesordnung zu ändern. „Mich stört erneut, dass die Derivate erst am Ende der nichtöffentlichen Sitzung behandelt werden. Seit meinem Antrag auf Zurückzahlung der Verluste sind schon wieder 150000 Euro an Zinsen aufgelaufen.“ Es passiere systematisch, dass dieses Thema ganz am Ende auf den Tisch komme.

Das Ergebnis bleibt weiterhin geheim

Das stimmt tatsächlich, und Felix Bredschneijder (SPD) erklärte auch warum: Der Grund sei, dass er zu diesem Thema nicht an Beratung und Beschlussfassung teilnehmen darf. Bredschneijder vertrat den damaligen Oberbürgermeister Ingo Lehmann vor Gericht, als dieser als Streithelfer der Stadt gegen die Bank auftrat, mit der die Stadt die Zinswetten abgeschlossen hatte.

Was zur Sache beschlossen wurde, ist weiterhin geheim. Auch Meiser äußerte sich nach der Sitzung nur kurz zu diesem Thema: „Ich bin gespannt auf die nächste Sitzung.“ Diese – es ist zugleich die letzte in dieser Wahlperiode – findet am 22. April statt.