Landsberg

vor 50 Min.

Wie geht es weiter mit der Landsberger Schwaighofkreuzung?

An der Schwaighofkreuzung in Landsberg ist das Verkehrsaufkommen hoch – die Situation könnte sich durch das neue ULP-Viertel verschärfen.

Plus Einige Landsberger sehen in der Verkehrssituation an der Schwaighofkreuzung einen Brennpunkt. Was die Stadt dagegen unternehmen will.

Von Dominik Stenzel

Die Verkehrssituation an der Schwaighofkreuzung beschäftigt die Landsberger schon lange. Kaum woanders in der Stadt herrsche eine derart hohe Unfallgefahr, so die Auffassung nicht weniger Einwohner. Und sie sind sich sicher: Wenn sich das neue Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach (ULP) weiter bevölkert, dürfte sich die Lage noch einmal deutlich verschärfen. Das zeigte auch jüngst eine Diskussion in den Sozialen Medien.

