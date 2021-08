Landsberg

vor 42 Min.

Wieder fliegen in Landsberg Fäuste und Schilder

Wieder fliegen an der Karolinenbrücke in Landsberg die Fäuste.

Zum dritten Mal in Folge muss die Polizei in Landsberg im Bereich der Karolinenbrücke eingreifen. Auch am Samstagabend kommt es dort unter Feierwütigen zur Schlägerei und wieder landen Verkehrsschilder im Lech.

Von Frauke Vangierdegom

Nachdem Beamte der Polizeiinspektion Landsberg bereits am Donnerstag und Freitag an der Karolinenbrücke in Landsberg wegen Randale und Sachbeschädigung einschreiten mussten, bot sich ihnen am Samstagabend ein ähnliches Bild. Wieder wurde an der Baustelle im Bereich der Karolinenbrücke/ St.-Laurent-du-var-Promenade von feierwütigen Jugendlichen eine Warnbarke beziehungsweise ein Verkehrsschild in den Lech geworfen. Wieder kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Zeugin beobachtet den Vorfall Eine Zeugin hatte, so berichtet die Polizei, gegen 21 Uhr vom gegenüberliegenden Lechufer aus beobachtet, wie ein Verkehrsschild beziehungsweise eine Warnbarke in den Lech geworfen wurden. Es soll sich dabei um mehrere Jugendliche und Heranwachsende gehandelt haben. Die Polizeistreife konnte nach eigenen Angaben bei ihrem Eintreffen die im Lech treibenden Warnbarken feststellen. Zu betrunken um den Vorfall zu schildern Gegen 2:10 Uhr kam es dann zu einem weiteren Vorfall in diesem Bereich: Laut Polizeibericht wurde ein 30-jähriger Landkreisbürger durch einen bislang unbekannten männlichen Jugendlichen oder Heranwachsenden mit der Faust ins Gesicht geschlagen und erlitt Gesichtsverletzungen. Was genau zu der Auseinandersetzung geführt hatte, konnte der betrunkene 30-Jährige bislang nicht schildern.

Lesen Sie dazu auch Landsberg Randale an der Landsberger Karolinenbrücke

München/Pürgen Abstandsstreit eskaliert: Betrunkene prügeln sich

Landsberg Vandalen wüten auf dem Landsberger Hellmairplatz

Themen folgen