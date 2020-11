Landsberg-Wien: Die Realität ist dramatischer

Plus Das Attentat in Wien ist dramatisch, genauso wie die derzeitige Zeit. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger über die Erfahrung, wie man von der Realität überholt wird.

Der Montagabend in Landsberg sollte spannend werden. Zumindest im Fernsehen, in der Fiktion. Im ZDF stand „Wiener Blut“ auf dem Programm, ein Krimi, bei dem es um Geldwäsche, junge Menschen und einen radikalen islamistischen Verein geht. Ein Fernsehkrimi, der jedoch noch während er lief (dort wurde der Anschlag vereitelt), schon von der Realität überholt wurde. Denn in Wien fand wirklich ein Attentat statt, und so verfolgte man statt des Films dann die ständigen grauenvollen neuen Nachrichten auf dem Handy. Die Realität, die uns gerade trifft, übersteigt in vielen Bereichen das, was man für denkbar hielt. Und zwar weitaus schneller als man es begreifen kann. Täglich.

Wem galt dieser Anschlag?

Der Attentäter war ein bekannter Terrorist, Österreicher, mit mazedonischen Wurzeln, Islamist und 20 Jahre alt. Einige denken, der Anschlag galt wieder der Synagoge, dann wäre es bereits das zweite Attentat auf den jüdischen Stadttempel.

Das Herz von Wien getroffen

Denn 1981 hatte ein palästinensisches Terrorkommando die Synagoge überfallen. Wahrscheinlicher ist es aber, dass der Täter nur den letzten Tag vor dem Lockdown nutzen wollte, an dem in Wien besonders viele Menschen noch einen schönen Abend verbringen wollten. Eine schreckliche Vorstellung. Wem genau auch immer der Anschlag galt, das ist deutlich aus den Berichten der Menschen vor Ort herauszulesen – er traf die Stadt mitten in ihr Herz, mitten ins Bermudadreieck mit Bars und Restaurants. In einer Zeit, die uns ohnehin verletzbarer macht als wir es sonst sind. Da sollten wir alle noch mehr zusammenhalten.

