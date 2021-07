Landsberg

17:08 Uhr

Wintergarten am „Waitzingers“: So hat der Stadtrat entschieden

Auf der Südseite der Gaststätte Waitzingers in Landsberg wollen die Betreiber einen Wintergarten anbauen.

Plus Der Bauausschuss genehmigt den Anbau an eine denkmalgeschützte Gaststätte in Landsberg. Der Stadtrat soll das überprüfen.

Von Thomas Wunder

Der Landsberger Stadtrat soll darüber entscheiden, ob an die Gaststätte Waitzingers in Landsberg ein Wintergarten angebaut werden darf, oder nicht. Wie berichtet, hatte der Bauausschuss das Vorhaben befürwortet, einige Stadträte aber eine Nachprüfung beantragt. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde darüber diskutiert.

