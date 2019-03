vor 18 Min.

Landsberg: Wirte dürfen nicht noch mehr Stühle vor ihr Lokal stellen

Bei der Außenbestuhlung in Landsberg bleibt alles beim Alten.

Der Landsberger Stadtrat diskutiert über einen Antrag zur Außenbewirtung. Warum er am Ende zurückgezogen wird.

Von Stephanie Millonig

Wie viele Stühle sollen pro Lokal draußen stehen dürfen? Darüber hat schon der Landsberger Bauausschuss diskutiert und der Eisdiele am Hauptplatz verwehrt, mehr Außen- als Innenplätze anzubieten. Als Richtlinie für die Stadtverwaltung gilt derzeit, dass maximal in der Hausbreite so viele Stühle aufgestellt werden dürfen, wie auch innen stehen, und zwar im Zeitraum 1. April bis 30. Oktober.

Plätze mehr den Bürgern überlassen

Der Stadtrat beschäftigte sich mit einem Antrag der Landsberger Mitte: Um die Innenstadt zu beleben, sollten künftig vom 1. März bis 10. November draußen Stühle aufgestellt werden dürfen. Außerdem soll per Einzelfall darüber entschieden werden, ob Sondernutzungsflächen erweitert werden. „Wir haben schöne Plätze, wir wollen sie mehr den Bürgern überlassen“, sagte Hans-Jürgen Schulmeister zum Antrag.

Die Vorgeschichte zur Außenbewirtung: Hautplatz: Es bleibt bei 50 Plätzen vor der Eisdiele

Oberbürgermeister Mathias Neuner warnte vor Einzelfallregelungen, und Ernst Müller vom Ordnungsamt wiederholte, was er bereits im Ausschuss erklärt hatte: Schon jetzt werde den Gastronomen zugestanden, bei schönem Wetter im März draußen zu bewirten. Da dies nur eine Duldung sei, könne bei Schneefall verlangt werden, die Stühle und Tische zu entfernen, damit der Winterdienst durchkommt. „Wenn es eine Genehmigung gibt, im März draußen zu bestuhlen, haben die Wirte darauf einen Rechtsanspruch.“ Und im November brauche der Bauhof die Zeit, um genügend Vorlauf für den Aufbau der Christkindlmarkt-Hütten zu haben.

Teilweise Unterstützung für das Anliegen der Landsberger Mitte gab es seitens der CSU, die einen eigenen Vorschlag einbrachte: „Die Außenbestuhlung soll nicht auf die Hausbreite beschränkt werden, wenn der Nachbar einverstanden ist“, sagte Berthold Lesch. Als neue Maßzahl für die Außenbestuhlung schlägt die CSU das 1,5-fache der Innenbestuhlung vor. Auch Reinhard Skobrinsy (BAL) war dafür, Gastronomen und Einzelhandel „ein Zeichen zu geben, dass wir beleben wollen“.

Bedenken der Verwaltung geteilt

Viele Redner teilten jedoch die Bedenken der Verwaltung. Christoph Jell (UBV) kann mit den Änderungswünschen nichts anfangen: „Lassen Sie’s doch, wie es jetzt ist.“ „1,5-fache Bestuhlung heißt, dass der Hellmairplatz zu ist“, sagte Moritz Hartmann (Bündnis 90/Grüne). Er würde nicht an der derzeitigen Regelung rütteln: „Ich denke, das Ordnungsamt macht es gut.“

Hans-Jürgen Schulmeister zog den Antrag schlussendlich zurück, um der Gefahr vorzubeugen, dass von einem negativen Votum des Stadtrats eine negative Botschaft zum Thema Belebung der Innenstadt ausgehen würde.

