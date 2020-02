Landsberg: Wohin geht es mit der Landwirtschaft?

Plus Beim Landfrauentag in Eresing geht es um Betriebe, die für eine regionale Supermarktkette produzieren. Wie drei jungen Bäuerinnen aus dem Landkreis die Zukunft der Landwirtschaft sehen.

Wie wird die Landwirtschaft in 75 Jahren aussehen? Kreisbäuerin Rita Behl stellt diese Frage beim Landfrauentag, den rund 120 Gästen in Eresing besuchten. Vermuten die einen, dass es hauptsächlich noch Roboter auf dem Acker geben wird, so sieht der Gastredner der Veranstaltung, Ernst Wirthensohn, im Zuge der gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft, eine Renaissance von kleineren Familienbetrieben. Das LT hat auch mit drei jungen Landfrauen gesprochen.

Wirthensohn hat lange als Beamter in der Landwirtschaftsberatung gearbeitet, wie er erzählt. Danach eröffnete er ein Büro für ökologischen Landbau, Naturschutz und regionale Vermarktung. Mit dem Allgäuer Einzelhandelsunternehmen Feneberg entwickelte er die Marke „Von Hier“: 600 Erzeuger und 40 Verarbeiter in einem Radius von 100 Kilometern um Kempen stellen „ökologisch kontrollierte“ Ware her – 450 Produkte vom Biogemüse über Biomilch, -getreide bis Biofleisch. In seinem Buch „So schön kann Landwirtschaft sein“ hat Wirthensohn einige dieser Betriebe vorgestellt und davon erzählt er auch in Eresing. Es sind zumeist kleine Betriebe, Hofläden, Ferienwohnungen, Erlebnisbauernhof und Selbstversorgung tragen teilweise zum Familienunterhalt bei.

Kreisbäuerin Rita Behl mit Kreisobmann Johann Drexl und dem Gastredner beim Landfrauentag in Eresing, Ernst Wirthensohn. Bild: Julian Leitenstorfer

Da gibt es den Milchviehbetrieb mit 28 Kühen, der Gras und Heu füttert, neben dem Betrieb mit 90 Milchkühen und Biogasanlage. Oder den Mutterkuhhalter, der 100 Hektar Streuwiese gepachtet hat und Ferienwohnungen anbietet. Daneben gibt es den Apfelbauern aus dem Bodenseeraum mit eigener Bewässerungsanlage. Ein Schweinezüchter hält seine Muttersauen auf Stroh und verkauft im alten Stall mit Bogengewölbe vor Weihnachten Christbäume. Ein Eierproduzent aus dem Aichacher Raum mit 12.000 Legehennen und ein Mäster mit 3200 Plätzen für Hähnchen werden ebenfalls vorgestellt.

Das Biohuhn kostet fast 20 Euro

Mehrere tausend Tiere scheinen für den Laien eine große Menge, doch Wirthensohn erläutert, dass beispielsweise in der Hähnchenproduktion 120.000 Mastplätze normal seien. Freilich koste das Biohuhn aus dem kleinen Betrieb fast 20 Euro, so Wirthensohn. Er betont die soziale Komponente, die das Leben auf dem Land beinhaltet und es möglich macht, mit mehreren Generationen auf einem Hof zu leben. Er zeigt auf, dass die Betriebe so wirtschaften, dass Freizeit möglich sei und auch ein finanzielles

Wie denken junge Landfrauen über die Landwirtschaft der Zukunft? Kreisbäuerin Rita Behl fragt das zu Beginn der Veranstaltung. „In 75 Jahren fährt kein Bulldog mehr auf dem dem Acker, da sind Roboter unterwegs“, glaubt Anna Holzmüller von der Jungbauernschaft. Der Landwirt werde im Büro sitzen und die Roboter überwachen, wie es teilweise auf den Milchviehbetrieben schon sei. Sie glaubt, dass der Landwirt der Zukunft immer weniger mit Vieh und Boden in Kontakt kommen wird – „eigentlich schade“.

"In 75 Jahren sind nur noch Roboter unterwegs"

Die 22-Jährige studiert Landwirtschaft an der Fachhochschule in Weihenstephan. Sie stammt aus einem Hof mit Rindermast in Adelshausen bei Weil. Bei den von Wirthensohn geschilderten Betrieben fällt ihr auf, dass es zumeist kleine Höfe sind, die nicht vom Verkauf des Produzierten alleine leben. An die Renaissance kleinteiliger Betriebe glaubt die junge Frau nicht, auch wenn die Gesellschaft es gerne sehe. „Es wird sich davon wegbewegen.“ Das Gros der Betriebe werde sehr technisiert sein und der Strukturwandel werde weitergehen, auch wenn viele Leute genau das nicht wollten. Ihr persönlicher Kontakt zu den Verbrauchern sei immer sehr gut, erzählt die junge Frau auf die Frage nach den Differenzen zwischen der Landwirtschaft und der übrigen Gesellschaft.

Die 21-jährige Larissa Lechner stammt ebenfalls aus einer ländlichen Familie und lebt mittlerweile auf dem Milchviehbetrieb ihres Freundes. 65 Milchkühe stehen im Stall. Die Grundzüge der Landwirtschaft werden bleiben, meint Lechner. „Eine Kuh melkt sich in 75 Jahren noch genauso.“ Sie fände es auch schön, wenn wieder mehr Tiere auf der Weide stehen würden, glaubt aber, dass es angesichts vieler Vorschriften nicht so leicht zu verwirklichen ist.

Auch die Kinder sind begeistert von der Landwirtschaft

Die 38-jährige Elisabeth Ruile aus Heinrichshofen sagt, dass man auf einem Hof zusammenarbeiten müsse. Es sei aber auch ein großer Vorteil, auf einem Hof mit mehreren Generationen zusammenleben zu können. „Es war schon ein wenig Bilderbuch“, sagt sie zu den Betrieben, die Wirthensohn vorgestellt hat. Es habe sich teilweise um Nebenerwerbsbetriebe gehandelt oder die Frau sei nebenher noch arbeiten gegangen. Auf ihrem Betrieb mit Ackerbau und Ferkelaufzucht leben drei Generationen. Der Betrieb müsse effizient geführt werden, um das Geld zu erwirtschaften.

Alle drei Frauen leben und arbeiten jedoch gerne in der Landwirtschaft und bei Elisabeth Ruile sind auch die drei Kinder – das älteste ist zwölf Jahre alt – begeistert, wie sie erzählt. Und sie hätten in der Schule nie mit Vorurteilen durch andere Kinder zu kämpfen.

