Wohnen in Landsberg: Umstrittene Bauanfrage zurückgezogen

Dieses Einfamilienhaus in der Altöttinger Straße in Landsberg sollte einem Mehrfamilienhaus weichen.

Plus In der Schwaighofsiedlung in Landsberg regt sich Widerstand gegen ein Bauprojekt. Die Anwohner können vorerst aufatmen.

Von Thomas Wunder

Kehrtwende in der Schwaighofsiedlung in Landsberg. Der Bauwerber, der beabsichtigt, in der Altöttinger Straße 13 ein Einfamilienhaus abzubrechen und stattdessen ein dreigeschossiges Mehrfamilienhaus mit elf Wohneinheiten zu errichten, hat seine Anfrage zurückgezogen. Darüber informierte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) den Stadtrat. Wie künftig in der Schwaighofsiedlung gebaut werden darf, wird das Gremium aber weiter beschäftigen.

