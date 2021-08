Zuckerguss: Hinter ihren "Topfentascherln" steckt eine besondere Geschichte

Christine Müller aus Landsberg ist mit einem Rezept in der neuen Zeitschrift „Zuckerguss“ vertreten. Ihre Topfentascherl musste sie zuerst wiederentdecken.

Die Topfentascherl von Christine Müller sind ein „Blitzrezept“ und gut auf Vorrat zuzubereiten. Und sie sind, wie die Landsbergerin verrät, eine Erinnerung an Oma und Opa. Wer Lust hat, kann das Rezept nachbacken, es hat Eingang in das neue Zuckerguss Spezial 6, das unter dem Motto „Kulinarische Weltreise“ erschienen ist, gefunden. Zuckerguss ist ein Magazin der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen.

„Die Topfentascherl haben eine Geschichte“, erzählt die 67-jährige Christine Müller. Als Kind – Christine Müller ist in Ebbs in Tirol aufgewachsen – sei sie viel, „eigentlich immer außer zu Schulzeiten“, bei ihren Großeltern gewesen. „Oma und Opa hatten einen kleinen Bergbauernhof in Thiersee, mit zwei Kühen, Schwein, Hühnern.“ Ein richtiger Selbstversorgerhof sei das gewesen, erinnert sich die gebürtige Tirolerin. Es gab Eier, Fleisch und eben auch Milch, aus der der Topfen für die Tascherl gemacht wurde. Selbstverständlich sei auch Marmelade aus eigenen oder gesammelten Früchten gekocht worden. In ihrer kleinen, ganz alten Küche habe die Oma das Gebäck hergestellt „und ich mochte das immer sehr gern“.

Die Tascherl geraten zunächst in Vergessenheit

Oma und Opa mussten den Hof altersbedingt verlassen, die Tascherl gerieten in Vergessenheit. „Bis mir eines Tages ein Tiroler Kochbüchlein in die Finger kam“, berichtet die mittlerweile pensionierte, allein lebende Erzieherin.

Da drinnen wurde sie fündig, allerdings habe das nach dem Rezept Gebackene irgendwie nicht so geschmeckt wie bei Oma und Opa in Tirol. Christine Müller, die bereits im vergangenen Jahr im Rahmen der LT-Gartenserie ihren Balkon mit vielen Kräutern, exotischen und heimischen Pflanzen vorgestellt hat, probierte und testete. „Inzwischen hab ich den Dreh raus.“

Christine Müller isst nicht gerne allein

Allerdings, so viel wie noch während ihres Berufslebens werde nicht mehr gebacken. „Jetzt wird mehr gekocht, dazu gab es keinen Anlass, weil ich an meiner Arbeitsstelle essen konnte“, sagt die 67-Jährige aus Landsberg. Gern probiere sie dabei aus, experimentiere mit neuen Rezepten. Zum Genießen der gekochten und auch gebackenen Kreationen lädt Christine Müller Gäste ein. Warum? „Ich esse nicht gern allein“, ist ihre einfache wie einleuchtende Erklärung.

Folgende Zutaten werden für die Topfentascherl benötigt: Teig 200g Mehl, eine Messerspitze Backpulver, 200g Butter, 200g gut abgetropfter Topfen (Quark), eine Prise Salz, Aprikosenmarmelade als Füllung, zusätzlich ein Eiweiß und Puderzucker.

Die angerichteten Topfentascherl. Foto: Julian Leitenstorfer

Und so gelingen die Topfentascherl: Alle Zutaten gut verkneten, Teig eine Stunde kühl stellen. Messerrückendick auswellen, in zehn mal 15 Zentimeter große Vierecke schneiden. Ein Klecks Marmelade in die Mitte, Ränder mit Eiweiß bestreichen, Teig zusammenklappen und gut andrücken. Backzeit zwölf bis 15 Minuten, danach mit Puderzucker bestäuben. Die Tascherl können vor dem Backen auch mit dem übrig gebliebenen Eigelb bestrichen werden. Tipp: Das Gebäck eignet sich gut zum Einfrieren.

Mit der neuen Zuckerguss-Ausgabe auf "kulinarische Weltreise"

Das Motto der neuen Ausgabe des beliebten Zuckerguss-Magazins, „Kulinarische Weltreise“, passt sehr gut in die aktuelle Zeit. Denn Reisen ist für viele Menschen aufgrund der Corona-Beschränkungen aktuell kaum möglich: Neben dem Klang fremder Sprachen fehlen vor allem die Gerüche und Geschmäcker exotischer Speisen.

Die neueste Ausgabe soll also auch Urlaub zu Hause möglich machen. Auf mehr als 80 Seiten finden sich bekannte und unbekannte Rezepte aus Nationen wie Spanien, Island und Ägypten.

Für wirklich jeden Geschmack sollte etwas dabei sein. Neben den Rezepten der Einsenderinnen und Einsender ist außerdem auch allerhand Wissenswertes über die süße Küche in den verschiedenen Regionen der Welt nachzulesen.