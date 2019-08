vor 19 Min.

Landsberg: Zwei Frauen stürzen in einem Linienbus

Vor dem Bus war ein Auto gefahren. Was dann passierte.

Zwei Fahrgäste eines Linienbusses haben sich am Donnerstagmorgen in Landsberg leichte Verletzungen zugezogen, als der Bus plötzlich abbremste. Laut Angaben der Polizei war ein Auto langsam in den Bereich des Busbahnhofs gefahren und hatte angehalten.

Deswegen bremste die Busfahrerin, zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.

Eine 75-jährige und eine 42-jährige Frau, die im Bus gestanden hatten, verloren bei dem Bremsmanöver das Gleichgewicht und stürzten. Beide erlitten Prellungen. (lt)

