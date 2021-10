Zwei glückliche Entscheidungen mit 1000 Euro belohnt

Wilma Wittmann aus Landsberg holt sich den Tagessieg beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Zwei glückliche Umstände helfen ihr.

Gleich zwei gute Entscheidungen hat die Landsbergerin Wilma Wittmann am Montag getroffen und 1000 Euro beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen.

„Ich habe die Wochenendausgabe des Landsberger Tagblatts abonniert und kaufe es unter der Woche immer mal wieder. An der Tankstelle habe ich mich heute dafür entschieden, das Bilderrätsel gesehen und mitgemacht.“ Den Gewinneranruf verpasste sie zwar, rief allerdings schnell zurück. „Ehrlich gesagt dachte ich, die Nummer gehört einer Freundin und habe deswegen sofort zurückgerufen“, sagt sie und schmunzelt. Hätte sie sich nicht zeitnah gemeldet, würde sich nun ein anderer Teilnehmer des Rätsels freuen.

Landsbergerin hat schon mehr als 20-mal mitgemacht

Ungläubig holt die 62-Jährige bei der Übergabe des Gewinns die zehn 100-Euro-Scheine aus dem Briefumschlag. „Ich habe bestimmt schon mehr als 20-mal mitgemacht bei dem Bilderrätsel. Unfassbar, dass es jetzt geklappt hat. Das Lösungswort Tomatenmark war nicht schwer herauszufinden.“ Sie könne sich an überhaupt nur einen Gewinn in der Vergangenheit erinnern, so Wilma Wittmann. 50 Euro seien es vor einigen Jahren gewesen.

Spende für die Kartei der Not

Die selbstständige Landsbergerin betreibt eine medizinische Fußpflegepraxis und lebt seit 1998 im Landkreis. Von München ist sie hierher gezogen. Mit einem Teil des Geldes wolle sie die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützen. Wenn sie spende, dann meist für Projekte in der Region, sagt sie. Den anderen Teil will sie für eine Reise nutzen. „Entweder es wird Irland, wo ich schon häufiger war, es mir sehr gut gefällt und die Menschen sehr freundlich sind oder ich suche mir ein Ziel in Deutschland aus. Es gibt viele schöne Ecken, in denen ich noch nicht war.“

In der Freizeit unterstützt sie Geflüchtete

In ihrer Freizeit lese sie gerne Bücher, oder gehe spazieren, sagt sie. Letzteres Hobby hat sie auch mit einem sozialen Engagement verknüpft. Sie macht, wenn es die Zeit zulässt, beim Projekt „NeNaLaWei“ der Diakonie Herzogsägmühle mit und geht mit geflüchteten Frauen spazieren. „Besonders beeindruckt hat mich dabei eine sprachbegabte und wissbegierige Frau aus Mali, die sehr große Fortschritte macht bei ihren Deutschkenntnissen.“

Lesen Sie dazu auch