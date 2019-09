vor 20 Min.

„Landsberg bleibt bunt“ demonstriert für sicheren Hafen

Die Initiative „Landsberg bleibt bunt“ veranstaltet am Freitag eine Demonstration. Auch Flüchtlingsretter Claus-Peter Reisch will kommen. Welche Forderung die Organisatoren stellen.

Das Bündnis „Landsberg bleibt bunt“ veranstaltet am Freitag, 27. September, eine Demonstration „für ein buntes und weltoffenes Landsberg“, wie die Organisatoren mitteilen. Anlass der Demo ist ein abgelehnter Antrag an den Stadtrat, Landsberg zur „sicheren Hafenstadt“ zu ernennen. Mit diesem Titel zeichnen sich Städte aus, die sich bereit erklären, Geflüchtete aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Etwa 60 deutsche Städte sind sogenannte sichere Häfen und ergreifen so Initiative, um den politischen Druck zu erhöhen.

„Jährlich sterben tausende Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer. Das können wir nicht länger hinnehmen. Auch wir Landsberger sollten dagegen ankämpfen und ein sicherer Hafen für Geflüchtete werden“, erklärt Dominik Sell. Wie mehrfach berichtet, hatte Flüchtlingsretter Claus-Peter Reisch Ende August eine entsprechende Initiative gestartet und beantragt, dass sich seine Heimatstadt Landsberg auch zu einem sicheren Hafen erklärt und diesen symbolischen Akt vollzieht.

Der Ältestenrat sieht keinen Handlungsbedarf bei diesem Thema

Der Ältestenrat des Landsberger Stadtrats hatte dieses Thema schon im Juni und Juli debattiert. In dem nicht öffentlich tagenden Gremium gab es im September keinen Meinungswandel. Der Tenor bei Oberbürgermeister Mathias Neuner und anderen Stadträten war im Vorfeld, dass Landsberg als kreisangehörige Stadt nicht zuständig sei für das Thema Asyl. Es seien keine neuen Gesichtspunkte besprochen worden, hieß es aus dem Gremium. Stadtrat Stefan Meiser (ÖDP) hatte daraufhin kritisiert, dass die Frage öffentlich hätte diskutiert werden müssen. Er wirft seinen Kollegen vor, nicht Farbe bekennen zu wollen. Wie er darauf reagieren wird, dass das Thema nicht im Stadtrat diskutiert wird, wisse er noch nicht.

„Es ist enttäuschend zu sehen, wie der Stadtrat mit Scheinargumenten versucht, keine Stellung beziehen zu müssen. Was wir jetzt brauchen, ist Zivilcourage und ein weltoffenes, buntes Landsberg“, sagt Eva Jung von der Initiative „Landsberg bleibt bunt“. Um das zu unterstreichen, wird am Freitag unter dem Motto „Stoppt das Ertrinken im Mittelmeer - Landsberg soll sichere Hafenstadt werden" demonstriert.

So verläuft der Demonstrationszug

Die Demo, die gemeinsam mit der Bewegung „Seebrücke“ organisiert wird, beginnt um 16 Uhr auf der Waitziger Wiese, von dort aus bewegt sich der Zug über die Karolinenbrücke auf den Hauptplatz, wo eine Abschlusskundgebung sowie eine symbolische Blumenniederlegung vor dem Rathaus stattfinden soll. Als Gast geladen ist unter anderem Stadtrat Stefan Meiser und der Landsberger Kapitän Claus-Peter Reisch, der Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot rettet und dafür mehrfach vor Gericht stand. (lt)

