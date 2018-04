Landsberg groovt

Schön ist es, mal wieder abends viel in der Stadt zu erleben: LT-Redakteur Gerald Modlinger hat es beim Nightgroove gefallen.

Ab einem gewissen Alter muss man ja nicht mehr alles erleben, man kennt ja schon so vieles. Da trifft es sich gut, einen vielseitigen Beruf zu haben, der einen dann auch mal zum Landsberger Nightgroove führt. Also, ab ins Nachtleben am Lech, wenn ein solches schon einmal geboten ist.

Und das Kneipenfestival enttäuschte nicht: Nette Leute, entspannte Stimmung und eine Musikvielfalt, die jedem etwas bietet. Landsberg hat sich auch mal in den späten Abendstunden als lebendige und lebenswerte Stadt gezeigt. Einzig, dass es immer enger wurde, mag den guten Eindruck etwas trüben, aber das ist sicher nur eine Einzelmeinung. Die meisten Menschen halten sich ja bekanntlich am liebsten dort auf, wo sich auch viele andere Menschen aufhalten. Denn das ist der eigentliche Reiz solcher Festivals: Man kommt zusammen, trifft Leute wieder, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, oder es tun sich neue Bekanntschaften auf. Die Live-Musik ist dazu ein perfekter Rahmen – schade, dass es diesen so selten gibt.

