vor 53 Min.

Landsberg hat eine Alice im Wunderladen

Jeanette Arndt eröffnet ihren Keramik Laden in der Salzgasse in Landsberg. Hier gibt es auch Keramikeier mit bunten Schleifen. An Ostern gibt es in der Stadt viele sehenswerte Dekorationen in den Schaufenstern der Geschäfte. Ein Bummel lohnt.

Besondere Keramik der theaterbegeisterten Künstlerin Jeanette Arndt und die aktuellen Oster-Trends. Warum man sich seit einiger Zeit in der Salzgasse vorkommt wie im Märchen.

Von Silke Feltes

Alice aus dem Wunderland würde sicherlich im neuen Laden von Jeanette Arndt einkaufen. In der Salzgasse hat das „Keramiktheater“ der bekannten Töpferin aus Waal eröffnet. Draußen steht ein Tischlein, darauf glänzend weißes Geschirr, das sich in der Fensterscheibe zu spiegeln scheint. Erst bei genauerer Betrachtung fällt auf: Es ist nur ein halber Teller, eine halbe Tasse, die sich auf dem Tisch im Inneren des Ladens fortsetzen. Eine kleine Spielerei, die dem Mädchen Alice aus dem Märchen von Lewis Carrol gefallen hätte. Eine Verspieltheit, die dem ganzen Laden und seiner Inhaberin Jeanette Arndt eigen ist.

Sehr österliche Schaufenster

Und auch die anderen Einzelhändler zeigen sich in ihren Schaufenstern sehr österlich. Ob nun im (immer wieder sehr gerne fotografierten Schmuckladen am Hauptplatz) die Landsberger Mäusefamilie auf Ostereiersuche geht oder der Chocolatier Michael Dillinger zum Ostertisch einlädt. Hasen überall, natürlich auch aus Schokolade. Der Trend: Man mag es bunt, in Tarnfarben oder kräftig Lila. Bunt mag es auch Jeannete Arndt. Ein selbst geschreinerter Theatervorhang, gemalte Mäuse, die herausgebrochene Ecken verzieren, die Dekoration in Türkis mit ein wenig Pink und dazwischen eine quirlige, zierliche Keramikerin, den Kopf voller Ideen, und genauso ungewöhnlich gekleidet wie ihr Laden. Jedes Jahr, so erzählt Arndt lässt sie sich von ihrer Freundin Ruth Hecking ein neues Kleid schneidern, meist mit einem Petticoat, oft in rosa und dann steht sie auf dem Töpfermarkt und ist alleine schon optisch eine Attraktion.

Immer verspielt-freundlich

Die gebürtige Münchnerin zog vor mehr als 15 Jahren nach Waal, um dort zu leben und ihre Werkstatt zu führen.

Jeden Juli öffnet sie dort im Rahmen des international bekannten Kunsthandwerkermarktes ihr Häuschen und ihre Werkstatt. Jedes Mal denkt sie sich ein neues Motto aus und dekoriert entsprechend, beispielsweise zum Thema Märchen, Bonbons, Hochzeit oder Theater. Ihre Begeisterung und ihr Gestaltungswille scheinen unerschöpflich, ihr Modus ist immer verspielt-freundlich.

Törtchen mit feinem Zuckerguss

Arndts Keramik hat einen erkennbar eigenen Stil, es ist immer weiß und ist meist wie ein Törtchen mit feinem Zuckerguß dekoriert. Gelegentlich lachen Einem Katzen oder Mäuse an, hier findet sich ein Herz am Boden einer Tasse, dort ein schwungvoller Schriftzug.

Auch für die Puppenstube

„Meine Keramik soll Freude bereiten“, sag die 41-jährige Künstlerin. Ihre Hauptwerkstatt bleibt in Waal (nur mittwochs geöffnet), im hinteren Teil des winzigen Ladens in der Salzgasse hat sie sich einen kleinen Brennofen hingestellt und produziert auch vor Ort.

Essgeschirr, Kaffeegeschirr und Kuchenplatten, Gartenkeramik, Vasen sowie allerlei saisonaler „Schnickschnack“. Sonderanfertigungen und individuelle Beschriftungen sind jederzeit möglich. Ihre Ausbildung als Keramikerin hat Jeanette Arndt in einer Traditionstöpferei in Mering absolviert, zu einer Zeit als viele Töpfereien aufgrund mangelnder Nachfrage schließen mussten.

Zu Beginn ihrer Karriere stellte Arndt Miniaturkeramiken für Puppenstuben her und war damit „die Außenseiterin auf jedem Markt“. Schon früh war ihr klar, dass sie ein Handwerk lernen wollte und sie hat es bis heute nicht bereut. Mittlerweile malt sie auch für die Waaler Passionsspiele die Theaterkulissen. Überhaupt ist sie dem Theater sehr verbunden, das einen immer wieder „in eine eigene Welt hebt, wo es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.“ Genau wie in ihrem Laden.

Info: Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Themen Folgen