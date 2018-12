17:41 Uhr

Landsberg hat jetzt eine Sicherheitswacht

Einige Besucher des Christkindlmarktes haben es schon gesehen: Ab sofort ist in Landsberg eine Sicherheitswacht im Einsatz. Das sind ihre Aufgaben.

Von Stephanie Millonig

Landsberg hat seit 1. Dezember eine Sicherheitswacht. Fünf Männer und eine Frau patrouillieren künftig durch die Straßen der Lechstadt – als Ansprechpartner für Bürger und als Auge, Ohr und verlängerter Arm der Polizei. Ihre Befugnisse reichen über die normaler Bürger hinaus: Sie dürfen auch Personalien feststellen und einen Platzverweis aussprechen. Ausgerüstet sind die Mitglieder der Sicherheitswacht mit einem Reizstoff-Sprühgerät, einem Abwehrstoff, der keiner besonderen Genehmigung bedarf, wie Stefan Mang von der Polizeiinspektion Landsberg betont. Er betreut die Sicherheitswacht in Landsberg und war für die Ausbildung zuständig. Mehr Infos zur Sicherheitswacht, erhalten Sie hier.

Zuerst gab es Unterricht in vielen Bereichen

40 Unterrichtsstunden Theorie und Praxis hatten die Sechs zu absolvieren. Sie lernten Abläufe in einer Polizeiinspektion kennen, besuchten das Amtsgericht, bekamen Einblicke ins Waffenrecht, lernten, wie das Reizgasgerät zu handhaben ist und auch das Funkgerät, mit dem sie im Notfall Polizisten rufen können. Im Regelfall werden Zweierteams unterwegs sein, sagt Polizeihauptkommissar Stefan Mang. Mindestens fünf und maximal 25 Stunden dürften die ehrenamtlichen Helfer der Polizei im Monat im Einsatz sein. Die Aufwandsentschädigung betrage acht Euro pro Stunde.

Erster Einsatz auf dem Christkindlmarkt

„Wir würden uns freuen, wenn wir das Reizgas nicht einsetzen müssen“, sagt Christian Alexander Leitl und macht wie seine Kollegen deutlich, dass sich die Sechs nicht als Bürgerwehr verstehen. Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren und sehen die Sicherheitswacht als sinnvolle Tätigkeit an, so der Tenor – unter anderem beim langjährigen Feuerwehrmann Günter Sedlmeier und bei Rocco Szücs, der aus einem Sicherheitsunternehmen kommt. Anfangs gab es wenig Interessenten, schlussendlich waren es acht ernsthafte Kandidaten. „Einem war der Weg aus Fürstenfeldbruck zu weit und ein Interessent aus Landsberg fürchtete mögliche Konflikte, wenn er in der eigenen Heimatstadt tätig ist“, erzählt Mang.

Warum sich die Mitglieder in der Sicherheitswacht engagieren

Die sechs derzeitigen Mitglieder im Alter zwischen 43 und 58 Jahren haben bisher keine negativen Rückmeldungen. Und die ersten Erfahrungen auf dem Christkindlmarkt waren durchweg positiv. Mit Uniform mische man sich eher ein, wenn beispielsweise Jugendliche an einem Tisch Blödsinn machten, berichtet das Ehepaar Manuela und Georg Wunderlich. „Toll, dass ihr da seid“, das sei von den Standlbesitzern gekommen, sagt Andreas Halscheidt und Christian Alexander Leitl erzählt, dass man einem Touristen half, der mit Wohnmobil am Kino stand und nach Vilgertshofen wollte. Polizeichef Andreas Fichtl erläutert, dass es das Ansinnen sei, Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sehen, bei der sich auch Bürger engagieren.

