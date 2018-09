Landsberg hat sein Wahrzeichen wieder

Das sanierte Bayertor erstrahlt in neuem Glanz. Und das Geld für diese Arbeiten, ist gut angelegt, sagt LT-Redakteurin Stephanie Millonig.

Als eines der Wahrzeichen von Landsberg gilt das Bayertor, das hoch über der Stadt Landsberg gen Osten abschirmt. Diese Bezeichnung hat die gotische Anlage jetzt wieder verdient, beziehungsweise wurde ihr die Sanierung wurde ihr dieser Glanz wiedergegeben. Und so mancher Landsberger freut sich darüber, nachdem die nötigen Arbeiten aufgrund klammer Kassen so lange immer wieder verschoben wurden. Wer die Bilder aus den 1970er Jahren sieht, erkennt, wie schlimm es damals gewesen ist.

Rund eine Million hat es gekostet

Rund eine Million hat es gekostet, laut Peter Huber vom Bauamt eine Punktlandung – was bei so manchem Neubau nicht eintrifft. Das Geld ist gut ausgegeben, nicht nur um ein touristisch interessantes Ensemble wieder gut präsentieren zu können, sondern besonders für die Landsberger, von denen so mancher den Turm auf der Fahrt zur Arbeit täglich sieht. Dass jetzt nur noch 20 gleichzeitig rauf dürfe und eine Schranke den Weg versperrt, ist zu verschmerzen.

