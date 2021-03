Landsberg hofft auf das Ende der Krise: Party, wenn es vorbei ist

Plus Die Veranstalterbranche ist schwer in der Krise. LT-Redakteur Dominic fühlt mit den Event-Organisatoren - aber auch mit den Partygästen.

Was machen Sie als Erstes, wenn der Lockdown zu Ende und ein halbwegs normales Leben wieder möglich ist?

Ins Fitnessstudio gehen und ordentlich schwitzen? Einen Konzertabend im Stadttheater genießen? In Ihr Lieblingsrestaurant am Ammersee gehen? Mit vielen Freunden ausgelassen feiern? Die Corona-Pandemie verlangt uns allen viel ab und bringt unheimlich viel Verzicht mit sich – seit Wochen und Monaten. Die größte Hoffnung ruht auf den Impfungen gegen das Coronavirus, die sich viele von uns herbeisehnen. Mit der Nachricht vom vorübergehenden Stopp des Mittels von AstraZeneca scheint sich das alles wieder weiter nach hinten zu verschieben. Und viele Menschen bangen auch um ihre berufliche Existenz.

Manche machen aus der Not eine Tugend

Bastian Georgi, der Eventveranstalter aus Landsberg, sieht sich vor einem beruflichen Neuanfang. Das macht er unmissverständlich klar. Die Corona-Regeln haben nicht nur ihn, sondern eine ganze Branche verhungern lassen. Es wird Zeit, dass die staatlichen Hilfen wie angekündigt fließen und noch retten, was zu retten ist.

Aber die Krise zeigt auch, dass man aus der Not eine Tugend machen kann. Stefan Egger aus Dießen ist nicht nur erfolgreicher DJ, sondern auch Clubbetreiber. Viele von uns sind mit seinem PM groß geworden. Anstatt Partys bietet er dort jetzt Corona-Tests an. Hoffentlich kann man bei ihm und in vielen anderen Clubs bald wieder feiern.

Lesen Sie dazu auch: LT-Serie: So geht es der Eventbranche in der Krise

Themen folgen