Landsberg sucht einen Kater: Wer hat Flocki gesehen?

Seit zwei Wochen wird Kater Flocki in Landsberg vermisst. Besitzerin Stefanie Jakob zieht bei der Suche alle Register. Nun gibt es Hoffnung.

Von Dominik Stenzel

Stefanie Jakob aus Landsberg ist verzweifelt. Seit zwei Wochen ist ihr Kater Flocki verschwunden. Auch ein Facebookaufruf und das Verteilen von Flyern brachten keinen Erfolg bei der Suche. Wieso es dank zweier Suchhunde nun neue Hoffnung gibt.

„Ich hoffe einfach, dass Flocki bald wieder auftaucht“, sagt Stefanie Jakob gegenüber dem LT. Besonders ihr kleiner Sohn leide sehr unter der aktuellen Situation. Wie die 33-jährige Landsbergerin berichtet, sei Flocki am 4. Februar mit ihrer anderen, älteren Katze nach draußen gegangen – jedoch nicht mehr zu Hause in der Von-Eichendorff-Straße aufgetaucht. In Landsberg verteilte sie daraufhin rund 300 Flyer mit Bildern der acht Monate alten Katze. Jakobs Suchaufruf bei Facebook wurde bisher knapp 200 Mal geteilt – ein entsprechender Post auf der LT-Facebookseite sorgte ebenfalls für große Resonanz.

Hunde suchen nach Landsberger Kater Flocki

Schließlich schaltete Stefanie Jakob die K-9-Tiersuche München-Oberbayern e.V. ein. In dieser Woche suchten zwei Hundeführerinnen mit ihren Tieren nach Flocki. „Das ist bei uns immer die letzte Instanz“, sagt K-9-Hundeführerin Anja Joa, die an dem Einsatz nicht beteiligt war. Oft gelinge es, Katzen zuvor durch sogenanntes Heimwegschleppen wieder nach Hause zu führen. Durch einen Geruchsartikel nehmen die Suchhunde die Fährte der vermissten Tiere auf. „Sie können dann feststellen, ob die Katze mitgenommen oder eingesperrt wurde oder noch immer in der Nachbarschaft mobil ist“, erklärt Joa.

In diesem Radius könnte Kater Flocki in einem Gebäude eingesperrt sein. Bild: Jakob

In Flockis Fall stellte sich heraus, dass die Katze wohl in einem relativ kleinen Radius zwischen Mittelschule, Von Eichendorff-Straße und Von-den-Hoff-Platz eingesperrt ist. „Wie sie das gemacht haben, war genial“, sagt Stefanie Jakob. „Jetzt bleibt mir aber leider nur abzuwarten.“

Flocki könnte in einer Garage eingesperrt sein

Bei Anwohnern im betreffenden Gebiet habe sie bereits Zettel in den Briefkasten geworfen – mit der Bitte, in Garagen, Kellern und Dachböden nach der Katze zu schauen. „Wenn Katzen eingesperrt sind, sind sie wohl sehr durcheinander und ruhig“, sagt Stefanie Jakob.

Die Landsberger Polizei wurde in dem Fall nicht eingeschaltet. „Bei uns werden vermisste Katzen nicht oft gemeldet“, sagt Sprecherin Julia Siebert auf LT-Nachfrage. Häufiger komme es vor, dass die Polizei bei der Suche nach Hunden um Unterstützung gebeten wird. „Bei uns gehen sowohl Meldungen von entlaufenen als auch von frei laufenden Hunden ein. Das lässt sich manchmal zusammenführen“, sagt Siebert. Generell gelte: Ein frei laufender Hund ist ungewöhnlicher und fällt damit mehr Menschen auf als eine herumstreunende Katze.

