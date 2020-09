vor 17 Min.

Landsberg von oben: Die Stadt in 3D – oder doch nicht?

Plus Zwei Firmen bieten Landsberg eine Digitalisierung aus der Luft an. Bei den Stadträten stößt das Projekt auf Interesse. Warum aber auch Bedenken geäußert werden.

Von Thomas Wunder

Anhand von Wärmebildern feststellen, welches Haus in der Stadt dringend gedämmt werden müsste, Bauprojekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten oder die Altstadt für Touristen visuell erlebbar machen. Das alles könnte die Stadt Landsberg, wenn sie das Angebot einer 3D-Digitalisierung aus der Luft der Firmen Elektra Solar aus Landsberg und 3D Reality Maps aus München annehmen würde. Das Projekt stieß im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nicht nur auf Interesse, Bedenken äußerten die Stadträte in Bezug auf den Datenschutz.

Professor Dr. Florian Siegert stellte die neue Technologie in der Ausschusssitzung vor. Die Firma 3D Reality Maps sei ein führender Anbieter der 3D-Digitalisierung aus der Luft und habe gemeinsam mit Elektra Solar ein neues Multi-Sensor-Kamerasystem entwickelt, mit dem aus der Luft Geodaten in einzigartiger Auflösung und Qualität erfasst werden könnten. Das solargetriebene Leichtflugzeug (13 Meter Spannweite, zehn Meter lang) der Firma Elektra Solar fliege nahezu geräuschlos in einer Höhe von 300 Metern. „Es schließt damit die Lücke zwischen Drohnen und Kleinflugzeugen“, sagte Siegert.

Die Auflösung der Luftbilder liegt bei 3,8 Zentimetern

Die Aufnahmen liefert das Multi-Sensor-Kamerasystem, das aus fünf Kameras und jeweils einer Wärmebild- und einer Multispektralkamera bestehe. „Die Auflösung der Luftbilder liegt bei 3,8 Zentimeter“, so Siegert. Zum Vergleich: Luftbilder von Google hätten eine Auflösung von zehn Zentimetern. Das Flugzeug könne an einem Tag bis zu 25 Quadratkilometer befliegen und bräuchte dafür keine Genehmigung.

Und wie werden die gewonnenen Daten verwendet? Mit der Wärmebildkamera könnten zum Beispiel Wärmelecks an Gebäuden oder defekte Solarzellen lokalisiert werden. Mithilfe des neuen Kamerasystems aus vier schräg und einer senkrecht nach unten ausgerichteten Kamera könnten fotorealistische 3D-Modelle einer Stadt erstellt werden. „Wir können Ihnen sagen, welchen Belag das Straßenpflaster hat“, sagte Florian Siegert in der Sitzung.

Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera zeigen die Temperatur an (Blau = kalt, Rot = warm). Bild: Reality Maps

Die fotorealistischen 3D-Stadtmodelle könnten aber auch bei der Planung größerer Bauvorhaben hilfreich sein. Die Software erlaube es, beliebige Sichtachsen, Blickwinkel und Entfernungsmessungen vorzunehmen. So könnte unter anderem dargestellt werden, wie sich ein geplantes Gebäude auf die Umgebung auswirkt, ob es Schatten wirft oder Nachbarn die Sicht versperrt. Das digitale Stadtmodell kann laut Siegert aber noch mehr: Verkehrsflüsse, Lärm- und Schadstoffausbreitung können simuliert, Flächen für Solaranlagen identifiziert und das Stadtgrün optimiert werden.

Stadtrat Dieter Völkel (SPD) war der erste, der den Datenschutz ansprach. „Es sind ihre Daten. Wir veröffentlichen sie nicht“, sagte Florian Siegert. Die Stadt lege selbst fest, wie sie die Daten verwenden möchte. Vonseiten der beiden Firmen sei der Datenschutz gewährleistet. Eine Entscheidung, ob die Stadt das Angebot annimmt, wurde nicht getroffen. Die Stadtverwaltung will die Unternehmen zunächst bei der Produktentwicklung durch einen regelmäßigen inhaltlichen Austausch sowie in praktischen Anwendungsfällen unterstützen.

