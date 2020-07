20:40 Uhr

Landsberg zeigt es: Man kann auch mit Abstand fröhlich feiern

In ihren Parzellen feiern die Besucher den Picnic Sommer auf dem Landsberger Schlüsselanger. Es dauert am Samstag nicht lange, dann sind die Stühle und Decken leer - und es wird fröhlich getanzt.

Der Picnic Sommer in Landsberg lockt viele Festivalgäste an. Am Samstag ist die Veranstaltung ausverkauft. Für Sonntag gibt es noch Karten und einen besonderen Service.

Nach einem sehr guten Start am Freitag erlebt der Picnic Sommer in Landsberg einen perfekten zweiten Tag: „Ausverkauft“ konnte Bastian Georgi, der Organisator des Festivals, am Samstag vermelden. Am Sonntag geht es weiter, von 12 bis 20 Uhr wird auf dem Schlüsselanger wieder Stimmung gemacht. Und für Kurzentschlossene gibt es dann auch eine Tageskasse.

Auf Decken und Campingstühlen haben es sich die Partygäste bequem gemacht, doch die wenigsten hält es lange auf den Sitzen. Schon bald wird in den Parzellen getanzt und gefeiert. Zur Musik der 90er-Jahre. Kurzfristig war Patrick Mielke alias DJ Sunshine eingesprungen und sorgt für Stimmung, ehe der Organisator selbst ans Mischpult geht. „Für mich ist es schon etwas Besonderes, es ist in diesem Jahr das erste Mal und wird wohl auch das einzige Mal sein, dass ich den Truck nutzen kann“, sagt Bastian Georgi vor seinem Auftritt.

Die Sicherheit wird groß geschrieben

Um dieses besondere Event durchführen zu können, hatten Georgi und sein Team ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt. So dürfen sich in jeder Parzelle maximal fünf Personen aufhalten, sobald man seine Parzelle verlässt, muss eine Maske getragen werden. Zwischen den Bereichen führen „Einbahnstraßen“ über die Wiese und zahlreiche Ordnungskräfte weisen alle „Geisterläufer“ freundlich aber bestimmt darauf hin, auf die Richtungspfeile am Boden zu achten. So will man für größtmögliche Sicherheit in Zeiten von Corona sorgen.

Die Besucher nehmen es meist gelassen, begrüßen sogar die Vorschriften, da sie doch ein Stück Sicherheit geben. Auch wenn durch die Aufteilung in Parzellen keine „normale“ Festivalstimmung aufkommt: Alle sind froh, mal wieder feiern zu können.

Am Sonntag lautet das Motto Festival Picnic

Und am Sonntag geht diese Party noch weiter, dann steht der Nachmittag unter dem Motto Festival Picnic. Beginn ist um 12 Uhr, die Party dauert bis 20 Uhr. Und dafür gibt es noch zahlreiche Karten, sodass sich auch ein kurzfristiger Besuch lohnt, da es eine Tageskasse geben wird. Hat das Wetter schon am Freitag und Samstag mitgespielt, so wird für Sonntag noch mehr Sonne vorhergesagt – das sollte dieser Premiere auch einen gelungenen Abschluss bescheren.

Aus Marktoberdorf sind (von links) Dominik Heim, Susanne Thier, Sophia Reinholdt, Stefan Breiner und Sophie Breiner (vorne) nach Landsberg gekommen. Zur Sicherheit haben sie ein kleines Zelt für die Taschen mitgebracht. Das wurde aber nicht benötigt, das Wetter hielt. Bild: Thorsten Jordan

Parkmöglichkeiten gibt es auf der Waitzinger Wiese, dem Parkplatz beim Sportzentrum und in der Friesenegger-Straße. Außerdem steht ein großer Fahrradparkplatz zur Verfügung. Die Besucher können sich ihre Parzelle mit Decken und Stühlen sowie niedrigen Zelten einrichten, für Essen und Getränke ist vor Ort gesorgt.

Hier gibt es Bilder vom 1. Picnic Sommer in Landsberg:

35 Bilder Das 1. Landsberger Picnic auf dem Schlüsselanger Bild: Thorsten Jordan

