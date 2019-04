11:11 Uhr

Landsberger Autosalon: Petra Kohler-Ettner und die Schloßberggarage

Petra Kohler-Ettner hat den Landsberger Autosalon mitgegründet. Warum sie heute nichts mehr mit Autos zu tun hat.

Von Frauke Vangierdegom

Am 4. und 5. Mai findet der 20. Landsberger Autosalon statt. Zum Jubiläum stellt das Landsberger Tagblatt die Menschen vor, die im Jahr 1999 die Idee hatten, eine gemeinsame Auto-Show der Autohändler in Landsberg ins Leben zu rufen. Heute: Petra Kohler-Ettner.

„Als absoluter Fan der Schlossberg-Garage war es damals meine Idee, dort den ersten Landsberger Autosalon stattfinden zu lassen“, erinnert sich Petra Kohler-Ettner an das Jahr 1999 beziehungsweise 2000. „Die Tiefgarage dort wurde nicht so gut angenommen da dachte ich, die Ausstellung wäre eine gute Gelegenheit sie bekannter zu machen.“ Die 56-jährige ist Gründungsmitglied des Landsberger Autosalon, der 2005 in eine GbR umgewandelt wurde. Fünf mal war sie mit ihren Mitstreitern Harald Paprocki, Helmut Seibold und Peter Heim mit der Durchführung betraut. „Als ich 2004 aus dem Autohaus Bauer Kohler ausgestiegen bin, habe ich auch den Verein verlassen“, erinnert sich die dreifache Mutter zurück.

Gute Freunde geworden

Den Rücken hat sie dem Autosalon aber nie zugekehrt. Bis heute verfolgt sie die Entwicklung mit großem Interesse. „Aus uns Vorständen sind gute Freunde geworden“, sagt die CSU-Stadträtin. „Wir haben unglaublich eng zusammen gearbeitet.“ Ein Beispiel: „Weil wir ab dem zweiten Autosalon nur noch eine begrenzte Zahl an Besuchern gleichzeitig in die Tiefgarage lassen durften, haben wir Eintrittskarten zum Umhängen gebraucht. Die haben wir eingeschweißt und jede einzelne an den Ecken mit einer Nagelschere abgerundet, damit sich niemand verletzt.“

Als Assistentin der Vertriebsleitung eines Verlages hat Petra Kohler-Ettner heute nichts mehr mit Autos zu tun. Den Autosalon besucht sie aber, sofern es ihre Zeit zulässt, jedes Jahr. Umso mehr freut es sie, dass der Erfolg nicht abgerissen ist. „Als die Tiefgaragen-Ära zu Ende ging, war ich schon ein bisschen traurig“, erinnert sie sich. Aber der Platz habe einfach nicht mehr ausgereicht um die vielen Aussteller und die Besucher auf dem Parkdeck A zu beherbergen.

Bunte Reifen

„Einmal war ein Reifenkünstler im Showprogramm. Der hat seine Reifen damals in der Tiefgarage zurück gelassen und wir wussten nicht, wohin damit.“ Bis zur Renovierung der Schlossberggarage hätten die dann immer an der Ausfahrt gelegen. „Jedes Mal wenn ich die bunten Reifen gesehen habe, hat mich das gefreut.“

Eine weitere Aktion auf dem Landsberger Autosalon 2001 ist ihr ebenfalls im Gedächtnis geblieben, wenn auch noch immer mit einem flauen Gefühl im Magen. „Als wir versucht haben, so viele Autohändler wie möglich in einen Trabbi rein zu bekommen, war ich eine der ersten die einstieg.“ Weil die Moderation von Harry Reitmeier damals so lange gedauert habe, sei die Luft in dem Kultauto immer knapper geworden und bei ihr die Panik immer größer. „Das vergesse ich wohl nie wieder.“

