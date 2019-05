vor 36 Min.

Landsberger Autosalon: Trotz des Regens sind die Händler zufrieden

Kleinwagen, Limousinen und Campingvarianten - auf dem Landsberger Autosalon gab es am Wochenende einiges zu sehen. Trotz des schlechten Wetters waren die Händler unter Strich zufrieden.

Organisator Helmut Seibold zieht ein Resümee. Warum die Aussteller trotz weniger Besucher als im Vorjahr unterm Strich zufrieden sind.

Von Stephanie Millonig

Zum 20. Mal fand am Wochenende der Landsberger Autosalon statt, mit dem Wetter hatten die Veranstalter aber kein Glück. Helmut Seibold, der mit Wolfgang Stütz die Automesse organisiert, zieht trotz der Regen- oder Schneeregen-Schauer, eine insgesamt positive Bilanz:

Gekommen seien natürlich nicht so viele auf die Waitzinger Wiese wie 2018 bei sehr schönem Wetter, dafür seien es interessierte Kunden gewesen und auch Autoverkäufe zustande gekommen. Und es gab immer wieder sonnige Momente wie beispielsweise beim gemeinsamen Rundgang am Samstagvormittag.

Ein Mikroauto für die Tochter

Wer trotz des ungemütlichen Wetters an diesem Wochenende den Autosalon besuchte, tat dies laut Helmut Seibold zumeist mit einem konkreten Interesse. Wie beispielsweise das Ehepaar Stefanie und Robert Moritz. Sie informierten sich bei Auto Max Kettner über ein Mikroauto für ihre 17-jährige Tochter, die neun Kilometer zum Ausbildungsort fahren muss, wie sie dem Landsberger Tagblatt am Sonntagnachmittag erzählen.

Kettner-Mitarbeiter Simon Kreutterer hätte als Jugendlicher auf dem Weg von Issing zum Ausbildungsbetrieb in Dienhausen früher selbst gerne so einen 45-Stundenkilometer fahrenden Zweisitzer gehabt. „Ich musste damals Moped fahren.“

Weniger Besucher, aber gute Resonanz

Ein neues Familienauto will sich die Familie Liebig aus Waal zulegen. „Wir haben schon ein paar Modelle in Vorauswahl, die wollen wir uns hier anschauen“, erzählt Katja Liebig. Heuer fehlte es zwar an der Besucherzahl, angesichts des oft ernsthaften Kaufinteresses waren die Autohändler laut Seibold jedoch unterm Strich zufrieden – vor allem angesichts der Wetterprognose, die noch schlechter waren. „Die Resonanz war erstaunlich gut“, sagt Helmut Seibold.

Welche Kundenwirkung eine Messe hat, zeigt sich oft erst im Nachgang: „Nach dem Autosalon 2018 haben wir fünf Autos verkauft“, erläuterte Claus Kisser von Merdeces MedeleSchäfer.

