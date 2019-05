vor 2 Min.

Landsberger Autosalon: Über 20 Marken auf 22.000 Quadratmetern

Der Landsberger Autosalon auf der Waitzinger Wiese lockt auch dieses Jahr wieder Tausende Besucher an.

Dieses Wochenende wird die Waitzinger Wiese wieder zu einem großen Freiluft-Autohaus. Was beim Landsberger Autosalon alles geboten ist. Auch das LT ist dabei.

Von Frauke Vangierdegom

Zum 20. Mal wird der Landsberger Autosalon in wenigen Tagen seine Pforten öffnen. Am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr präsentieren sich Autohändler aus Landsberg auf dem über 22.000 Quadratmeter großen Areal der Waitzinger Wiese.

Als Plattform für über 20 verschiedene Fahrzeugmodelle zeigt die Jubiläums-Autoschau auch Quads, Motorräder, Lkw, Busse und E-Bikes. Co-Aussteller aus der Zubehör-Branche und dem Tuning-Sektor haben ihr Kommen ebenso angekündigt wie Anbieter von Solaranlagen oder Stromspeicherungstechniken. Auch für ein breites Angebot von Accessoires rund um Zweiräder und Vierräder ist gesorgt.

Verantwortlich dafür zeichnen – wie schon seit 2005 – Helmut Seibold und Wolfgang Stütz, die beiden Gesellschafter der Autosalon GbR, die auch die gesamte Organisation der Ausstellung managen.

Es gibt ein Festzelt

Der Landsberger Autosalon ist fast wie ein riesiges Autohaus, in dem sich Interessierte das geballte Angebot an aktuellen Fahrzeugmodellen anschauen können. Neben vielen Neuwagen werden die Autohändler auch gebrauchte Fahrzeuge zur Schau stellen.

Aber auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Zentrum der Unterhaltung ist das große Festzelt der VR-Bank Landsberg-Ammersee, in dem es nicht nur kulinarische Leckerbissen geben wird: Am Sonntag, 5. Mai, ab 10 Uhr lädt die Bank zum Frühschoppen mit der Entrachinger Blasmusik. Im Kinderzelt und an der Hüpfburg ist für gute Laune unter den kleinsten Autoschau-Besuchern gesorgt und im Biergarten nebenan sorgt die Landbäckerei Immel dafür, dass niemand hungrig bleiben muss.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Autosalon 2018:

33 Bilder Der 19. Landsberger Autosalon 2018 Bild: Julian Leitenstorfer

Schon für Samstag, 4. Mai, kündigt sich ein besonderes Highlight an: Die VR-Classic-Car-Rallye durch den Landkreis endet auf dem Ausstellungsgelände des Autosalons. Die rund 40 Fahrzeuge der Baujahre 1960 bis 1989 gehen zunächst in Kaufering an den Start, um dann gegen 15 Uhr auf der Waitzinger Wiese anzukommen. Stationen ihrer Tour sind Penzing (10.15 Uhr), Eresing (10.45 Uhr), Windach (11 Uhr), Dießen, Ammersee-Gymnasium (11.30 Uhr), Dießen, Untermüllerplatz (11.45 Uhr), Pflugdorf-Stadl (13.45 Uhr), Mundraching (14 Uhr) und Erpfting (14.45 Uhr).

Eine Rallye für besondere Autos

Eine länger Pause machen die Teilnehmer in Dießen am Untermüllerplatz, wo die chromblitzenden Klassiker genauer in Augenschein genommen werden können. Und natürlich können die Fahrzeuge auch auf dem Ausstellungsgelände bewundert werden.

Wie es sich von Anbeginn für den Landsberger Autosalon gehört, gibt es auch im Jubiläumsjahr ein Gewinnspiel, bei dem ein nagelneues Auto im Wert von 12000 Euro auf den Gewinner wartet. Wer das sein wird, erfährt der Glückspilz noch während des Autosalons am Sonntag um 16 Uhr.

Auch das Landsberger Tagblatt und das Landsberger Extra haben sich für die Jubiläumsausgabe der Autoschau ein Gewinnspiel einfallen lassen: In Zusammenarbeit mit dem Derpart Reisebüro Vivell verlosen wir einen Reisegutschein im Wert von 1500 Euro für eine Traumreise mit Tui Cruises. Gewinnspielkarten gibt es an unserem Stand beim Landsberger Autosalon. Dort erwartet die Besucher eine weitere Attraktion – unsere Racing-Box. Im Formel-1-Simulator können Rennbegeisterte in einem Boliden über die bekanntesten Rennstrecken der Welt rasen oder im Harley-Simulator mit Vollgas durch die USA fahren. Oder träumen Sie davon, mit einem Truck durch Wüsten- und Gebirgslandschaften zu fahren? Dann ist unser Truck-Simulator genau das Richtige.

Am LT-Stand können die Besucher auch mit unseren Redaktionsmitgliedern ins Gespräch kommen.

Themen Folgen