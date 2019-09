vor 38 Min.

Landsberger Bergsteiger stirbt in Tiroler Alpen

Ein Mitglied des Landsberger Alpenvereins ist bei einem Unglück in den Tiroler Alpen ums Leben gekommen.

Es sollte ein fröhliches Wochenende für den Landsberger Alpenverein werden. Doch ein Mitglied kommt bei einer Bergtour in über 3000 Metern Höhe ums Leben.

Von Dominic Wimmer

Ein 50-jähriges Mitglied des Landsberger Alpenvereins ist am Samstagnachmittag bei einem Alpinunfall im österreichischen Stubaital ums Leben gekommen. Wie österreichische Medien berichten, war der Mann in einer insgesamt fünfköpfigen Gruppe unterwegs. Der Mann stürzte etwa 30 Meter unterhalb des Gipfels der Mutterberger Seespitze in Gries bei Längenfeld rund 200 Meter über eine schneebedeckte und felsdurchsetzte Steilrinne. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Das tödliche Drama überschattete die Jubiläumsfeierlichkeiten der Landsberger Alpenvereins.

„Es ist der erste Todesfall bei Vereinsaktivitäten und es ist der traurigste Tag in der 130-jährigen Vereinsgeschichte des Alpenvereins Landsberg. Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen unseres verstorbenen Mitglieds“, schreibt Dr. Hans-Martin Rummenhohl, der Dritte Vorsitzende der Alpenvereinssektion Landsberg.

Ein Felsblock löst sich und reißt den Mann in die Tiefe

Bei der fünfköpfigen Gruppe, die am Freitag und Samstag im Gebiet um die Mutterberger Seespitze unterwegs war, habe es sich um erfahrende Bergsteiger gehandelt. Wie es in einer Pressemitteilung der Sektion weiter heißt, habe sich nach dem Überschreiten des Gipfels in rund 3300 Metern Höhe ein Felsblock aus dem Gelände gelöst und habe den 50-Jährigen mitgerissen. Seine Begleiter mussten das Drama mitansehen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die restlichen vier Teilnehmer konnten aus eigener Kraft nicht mehr absteigen. Sie wurden von einem Helikopter gerettet und im Anschluss – ebenso wie die Angehörigen des Getöteten – von einem Kriseninterventionsteam des Deutschen Alpenvereins betreut.

Daraufhin brach die Landsberger Alpenvereinssektion ihr Wochenendprogramm ab. Denn rund 150 Vereinsmitglieder hatten sich auf der Landsberger Hütte im Tannheimer Tal eingefunden, um dort das 90-jährige Bestehen der Sektion zu feiern. Die Landsberger Pfarrerin Jutta Krimm, die unter den Teilnehmern war, gestaltete eine Andacht mit Gebet. Die Bergmesse am folgenden Sonntag gestalteten Pfarrer Michael Zeitler und Krimm.

