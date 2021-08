Der Landsberger Kultursommer bleibt am Sandauer Tor

Die Veranstalter um Bastian Georgi geben das weitere Programm beim Kultursommer in Landsberg bekannt. Ein anderes Event muss hingegen abgesagt werden.

Jetzt ist es offiziell: Der KulturSommer am Lech zieht nicht – wie zunächst geplant – an den Infanterieplatz um, sondern bleibt am Sandauer Tor.

Nach den ersten drei Wochen hätten sich die Veranstalter „in diese herrliche Kulisse direkt an der Stadtmauer verliebt“, so Organisator Bastian Georgi in einer Pressemitteilung. „Auch die Gäste und unsere Oberbürgermeister haben uns immer wieder gesagt, wie schön doch unser kleiner Kulturbiergarten direkt vor den Toren der Landsberger Altstadt geworden ist.“ Nun hoffe das Team um Georgi auf einige weitere unvergessliche Abende und eine weiterhin gute Nachbarschaft mit allen Anwohnern.

Es steht ein "Highlight-Wochenende" bevor

Das bevorstehende Wochenende sei direkt das „Highlight-Wochenende“. Neben zwei Landsberger Musikern seien zwei weitere sehr talentierte Künstler, die sich auch Rebelz-Sound-Kopf Bastian Georgi gewünscht hatte, gebucht worden. Das bevorstehende Programm am Sandauer Tor in der Übersicht.

Bereits am Donnerstag, 19. August, tritt der Landsberger Musiker Felix Kohlscheen auf. Er glänzt laut der Pressemitteilung nicht nur mit seinen Outfits, sondern ist auch musikalisch ein echtes Ass. Mit seiner Loopstation und seinem Gesang präsentierte Felix Kohlscheen seine Lieblingssongs in eigener Defintion.

Jesper Munk bietet "verstaubten, verschwitzten" Blues-Rock

Schon mal was vom John Butler Trio gehört? Falls noch nicht, dann zeigt die Landsbergerin Betty Baldauf am Freitag, 20. August, am Sandauer Tor, was mit einer Gitarre so alles machbar ist. Surfer-Sound trifft auf romantische Klänge, so die Veranstalter.

Verstaubten, verschwitzten Blues-Rock bietet Jesper Munk seinem publikum am Samstag, 21. August. „Jesper steckt einen an mit seiner Euphorie und sorgt dafür, dass wir mal wieder tiefer in der Musikgeschichte graben: Jeder, der mehr von seinem Sound hören will, landet schnell bei Leuten wie Muddy Waters, John Lee Hooker oder Ten Years After“, heißt es in der Ankündigung.

Bastian Georgi. Foto: Thorsten Jordan

Das Wochenende beschließt am Sonntag, 22. August, das „Ding ausm Sumpf“ – Georgi und sein Team versprechen Musik für Leute, die sich nicht nur im Hip-Hop-Umfeld bewegen. „Das ’Ding ausm Sumpf’ vermischt Dubstep mit klassischen Streichern und harte Gitarrenriffs mit pulsierenden Hip-Hop-Beats.“

Landsberger Streetfood Festival muss abgesagt werden

Der Eintritt zu den Veranstaltungen, die alle um 17 Uhr beginnen, ist jeweils frei. Bis zum 12. September sollen weitere Konzerte und Events am Sandauer Tor stattfinden. Doch Rebelz Sound hat auch weniger gute Nachrichten: Das fünfte Landsberger Streetfood Festival kann in diesem Jahr nicht stattfinden. „Das Konzept stand. Nachdem wir das Festival vom September 2020 auf den Mai 2021 geschoben hatten, dann auf den September 2021, müssen wir jetzt leider wieder absagen“, gibt Bastian Georgi in einer Pressemitteilung bekannt.

Den Veranstaltern des Festivals mache „die Wirtschaftlichkeit“ einen Strich durch die Rechnung. „Im Regelfall haben wir beim Streetfood, je nach Platzgestaltung, zwischen 15 und 22 verschiedene Anbieter vor Ort. Durch die Sicherheitsvorkehrungen, die wir treffen müssen, sei es mit einer Umzäunung und damit erhöhten Personalaufwand oder den Abständen zwischen den Ständen, ist eine wirtschaftliche Darstellung für uns nicht möglich, da wir aktuell maximal acht Stände unterbringen.“

Die Option, Eintritt zu verlangen, falle für die Organisatoren weg – genauso wie das Sparen bei der musikalischen Darbietung oder an den Gagen der Künstler. „Deswegen schieben wir das fünfte Streetfood Festival auf den Mai 2022 – in der Hoffnung, dass dann wieder alles ein bisschen normaler ist.“ (lt)