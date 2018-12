20:00 Uhr

Landsberger Einzelhändler versuchen ihr Glück jetzt auch online

Der Winterverkauf hat heuer spät angefangen. Vereinzelt sieht man bereits Frühjahrsmode. Warum wo sich die Ladenbesitzer ihre neuen Nischen suchen. Manche entwickeln sogar eigene Marken.

Von Sarah Arzberger

Weihnachten steht kurz vor der Tür und viele Leute sind noch dabei, Geschenke zu besorgen. Doch wie läuft das Geschäft für die Einzelhändler in Landsberg in der umsatzstärksten Zeit? Das Landsberger Tagblatt hat sich bei einigen Einzelhändlern in der Stadt umgehört.

Das leidige Thema Parken

„Leider ist die Lage generell für die meisten Einzelhändler in der Landsberger Innenstadt schwierig“, sagt Till Römer. Er ist Geschäftsführer der Alpinsport Zentrale. Er bekomme oft mit, dass viele Läden sich nicht halten können und recht schnell wieder schließen müssen. Einen Grund dafür sieht Römer in der Parkplatzsituation und die Infrastruktur in Landsberg. „Ich hören von vielen Kunden, dass die Parkgebühren zu hoch sind.“ Auf diese schwierige Situation hätten sie mit ihrer eigenen Klamottenmarke „Kraxl“ reagiert. Diese vertreiben sie seit drei Jahren auch durch einen Online-Shop. Laut Römer hilft das, sich über Wasser zu halten.

Ein milder Winter sorgt für schlechte Geschäfte

„Das Weihnachtsgeschäft läuft jedes Jahr relativ gleich. Aber es gab schon Jahre, in denen es besser war“, so Römer. Dies liege unter anderem am Online-Handel, aber auch an den milden Wintern. „Die Woche vor Weihnachten sind die wichtigsten für uns. Da hoffen wir noch mal auf mehr Geschäft“, meint Römer.

Auch Musa Karakus, Geschäftsführer von mobile doc wo Handys verkauft und repariert werden, vermerkt ein sehr ruhiges Weihnachtsgeschäft. „Das liegt einerseits an den großen Einkaufszentren und der Parkplatzsituation in Landsberg“, sagt Karakus. Aber auch den Online-Handel würde er merken. Deshalb biete er in seinem Laden zusätzlich Reparaturen von Mobiltelefonen an, um Kunden zu gewinnen. „Wir hoffen, dass bis zum 24. Dezember noch mehr los ist. Aber das steht in den Sternen“, so Karakus.

Früher hatte man keine Zeit für Interviews

Im Laden Holzspielereien Hör sind nur die Inhaber Mathilde und Ferdinand Hör anzufinden. Früher hätten sie kurz vor Weihnachten keine Zeit gehabt, ein Interview zu geben. Aber mittlerweile würden merklich weniger Kunden Geschenke bei ihnen kaufen, was vor allem am Online-Handel liege.

„Bis jetzt lief das Weihnachtsgeschäft sehr ruhig bei uns“, so Hör. Er habe die letzten Jahre den Trend beobachtet, dass das Weihnachtgeschäft immer kompakter werde und die Leute ihre Geschenke immer später kaufen würden. „Wir rechnen deshalb damit, dass sich das Geschäft die nächste Wochen noch etwas steigert“, sagt Hör. Um weiterhin Kunden zu gewinnen setzen sie auf kompetente Beratung und hohe Qualität ihrer Ware. Doch gegen den Online-Handel anzukommen, sei schwierig. „Das ist wahrlich ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt Ferdinand Hör. Mathilde Hör merkt aber auch an, dass sie viele Stammkunden haben, die sie unterstützen.

Einzelhändler hoffen auf mehr Andrang an den kommenden Wochenenden

„Auch bei uns ist es noch sehr ruhig. Das Weihnachtsgeschäft läuft merklich gedämpfter als letztes Jahr“, sagt Irina Krenz-Lider, Filialleiterin der Parfümerie Haberstock in Landsberg. Als Gründe dafür sieht sie das milde Wetter, aber auch den Online-Handel. „Wir versuchen mit anderen Leistungen, wie freundliche Beratung, Geschenke verpacken oder Glühweinausschank an den Samstagen, die Kunden für uns zu gewinnen“, so Krenz-Lider. Für die kommenden zwei Adventwochenenden rechne sie noch mal mit mehr Andrang, da viele Leute erst kurz vor Weihnachten ihre Geschenke kaufen würden.

Es kommt schon die Frühjahrsmode

„Es gibt einfach nicht mehr das Weihnachtsgeschäft wie vor acht oder neun Jahren“, sagt Suzan Gebert, Besitzerin von Suzan´s Blickfang. Sie beobachte, dass es in der Vorweihnachtszeit in den Läden der Landsberger Innenstadt sehr ruhig sei –or allem ab 16 Uhr, wenn der Christkindlmarkt beginnt. Auf Modeläden habe sich auch das milde Wetter negativ ausgewirkt. „Der Winterverkauf hat sehr spät angefangen. Und jetzt bekomme ich schon die neue Frühjahrsmode“, sagt Gebert und zeigt auf die gerade eingetroffene Ware.

Mitten im Weihnachtsgeschäft ist Helene Heyd-Wiesehoff, Geschäftsleiterin von Medardus-Wallner. Überall im Laden stehen kleine Geschenkkorbe, die noch fertig verpackt werden müssen. „Wir hatten im November und Dezember viele Weihnachtsfeiern bei uns. Außerdem verkaufen wir gerade viele Geschenkkörbe an Firmen“, so die Weinakademikerin. Mit dem meisten Andrang rechne sie aber am 22. Dezember, da viele Leute dann noch Weine oder Gutscheine kaufen. Um ruhigere Phasen im Einzelhandel zu überbrücken, habe sie im November einen Online-Shop eingerichtet. Denn Heyd-Wiesehoff findet es wichtig, auch dort präsent zu sein.

Bücher gehen immer

Viele Menschen, die an den Buchregalen stehen und eine lange Schlange an der Kasse - die Menschen scheinen bei bei Buch und Bürobedarfshaus Hansa eifrig Geschenke zu kaufen. Auch Ingrid Asam, Filialleiterin der Buchabteilung, freut sich über ein gutes Weihnachtsgeschäft. „Seit drei, vier Wochen ist sehr viel los.. Und wir verkaufen wahnsinnig viele Bücher.“ Das Buch sei laut Asam als Weihnachtsgeschenk weiterhin sehr beliebt. Außerdem würden ihre Kunden die kompetente Beratung und das große Sortiment schätzen. „Wir rechnen für die nächste Woche auch noch mit mehr Andrang, denn jetzt steht der Endspurt vor Weihnachten an.“

