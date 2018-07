Landsberger Einzelhandel: Kunden nicht verschrecken

In Landsberg gibt es viele und sehr schöne Geschäfte, das wissen viele Besucher der Altstadt zu schätzen. Nur einige Einzelhändler schimpfen sehr auf die Stadt und die Parksituation. Wie man das mal aus einer anderen Sicht betrachten kann, erzählt Armin Kleber und er hat damit einen Weg aufgezeigt, bei dem jeder selbst etwas tun kann, nicht nur die anderen. Eine Sichtweise, der man durchaus folgen kann, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Armin Kleber spricht aus, was viele denken. Das ständige Gejammere vieler Einzelhändler verschreckt die Kunden. Viele kommen schon gar nicht mehr nach Landsberg, weil man ihnen immer wieder erzählt, wie schrecklich alles ist. Aber ist es das wirklich?

Die Bergstraße sollte ein Vorbild sein

Sicher, es gibt einige Punkte, die Verwaltung und Stadtrat noch klären müssen, aber eine Verkehrsberuhigung heißt noch lange nicht, dass die Geschäfte in der Altstadt aussterben müssen. Im Gegenteil: So manche könnte es sogar wiederbeleben und aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Die Alte Bergstraße macht es jedes Jahr (heuer war wieder ein wunderschönes Fest) klar: Man muss nicht vor die Tür fahren, damit die Kunden kommen. Auch die Gruppe der „Aufmacher“ scheint ein wenig eingerostet zu sein. Sind solche Feste wie in der Bergstraße wirklich nicht im Vorder- und Hinteranger möglich? Und wäre eine Fußgängerzone dafür nicht ein großer Vorteil? Gemeinsame Aktionen, gemeinsames Handeln – das würde den Landsberger Einzelhandel voranbringen, der doch immer noch wirklich schöne Läden hat, die zum Bummeln einladen. Die Umgestaltung der Innenstadt bietet eine große Chance für den Einzelhandel. Man sollte sie nicht kaputtreden.

