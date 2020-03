vor 32 Min.

Landsberger Fasching: Ist das Chefsache?

Plus Immer direkter werden die Forderungen der Landsberger an ihren Oberbürgermeister. Sie wollen länger feiern und eine freizügigere Regelung in Sachen Falschparken. Was sagen die OB-Kandidaten dazu?

Von Alexandra Lutzenberger

Vier Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt. So langsam wird der Wahlkampf immer angriffslustiger. Vor allem einige Bürger stellen jetzt direkt Forderungen an den OB – meist über Facebook – und wollen in Landsberg mehr Partykultur. Am Lumpigen Donnerstag soll länger gefeiert werden. So manch einer möchte auch, dass die Stadt nicht mehr so viele Strafzettel verteilt, vor allem, wenn man beispielsweise umzieht. Was sagen die Kandidaten zu diesen Forderungen? Welche Lösungen bieten sie an.

Eine liberalere Haltung? Felix Bredschneijder ( SPD): „Die Stadt ist Jahrzehnte gut mit einer etwas liberaleren Haltung gefahren. Das ist mittlerweile anders. Gerade die Bewohner und Händler in der Stadt hatten immer ein sehr gutes Verhältnis zu den Mitarbeitern der Parkraumüberwachung. Inzwischen gibt es eine deutlich strengere Linie. Aber natürlich kann es nicht zum Vorwurf gemacht werden, wenn die Vorschriften der StVO und des Bußgeldkataloges korrekt angewendet werden.“ Und wie steht es mit dem Faschingszelt und dem Feiern? „Generell habe ich nicht den Eindruck, dass die Landsberger Gastronomie einen guten Stand bei der Verwaltungsspitze hat“, so Bredschneijder. „Da scheint immer noch das Bild vom immer flüssigen Wirt vorzuherrschen. Obwohl die Branche mit hohem Kostendruck, vielen Mitbewerbern und gerade in Landsberg mit einem massiven Mangel an Fachkräften zu kämpfen hat. Gleichzeitig ist eine gute Gastro-Landschaft in Landsberg immens wichtig.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hat der OB ein Weisungsrecht? Der „Lumpige Donnerstag“ steht, so Bredschneijder, und „fällt mit den Wirten“. Und auch das wurde in den letzten Jahren enger. Der Umzug finde später statt als früher und die Auflagen sind massiver geworden. „Ich hätte bei einem solchen jährlich einmaligen Event wie dem Lumpigen nichts dagegen einzuwenden, das Ganze auch eine Stunde länger laufen zu lassen. Selbstverständlich geht das nur in Absprache mit der Polizei.“ Nachdem ein Oberbürgermeister aber sogar ein theoretisches Weisungsrecht gegenüber der Polizei habe, könne man da einigen Einfluss ausüben. Das müsse aber mit den Einsatzkräften passieren, das Gespräch müsse man, wenn es einem wichtig ist, rechtzeitig führen. „Und da gemeinsam mit der Polizei auf einen grünen Zweig kommen.“ Künftig auf dem Hauptplatz feiern Moritz Hartmann (Grüne )wünscht sich generell eine Verlagerung der Veranstaltung vom Hellmairplatz zum Hauptplatz. „Da ist viel mehr Platz“, sagt er. Sicherlich könne man über das für manche frühe Musikende im Festzelt diskutieren und hierbei „muss auch mit einbezogen werden, warum die Landsberger Wiesn länger als 21.30 Uhr Musik haben darf“. „Der Lumpige kommt ja nicht überraschend, daher müssen wir in Zukunft rechtzeitig (also am besten im Herbst) zusammen mit den Akteuren rund um den Lumpigen, dem Ordnungsamt und den Sicherheitsbehörden diskutieren, ob es hier Möglichkeiten gibt und welche Bedingungen und Regelungen hier umgesetzt werden müssen.“ Es brauche mehr rechtzeitige Transparenz bei solchen Entscheidungen und, hierfür möchte er mich einsetzen. Hartmann dankt dem Faschingsverein Licaria für die ehrenamtliche Organisation des Umzuges. „Der Umzug sollte auch der Dreh und Angelpunkt rund um den Lumpigen Donnerstag sein, und hier müssen wir zusammen mit allen Beteiligten, also auch mit den Gastronomen Lösungen diskutieren, wie wir dies wieder mehr hinbekommen.“ Doris Baumgartl (UBV) würde sich freuen, wenn das Festzelt am Lumpigen Donnerstag genauso lang ginge wie das Zelt bei der Landsberger Wiesn. „Warum wird hier ein Unterschied gemacht?“, fragt sie sich. „Es ist ein einziger Tag im Jahr, hier soll friedlich gefeiert werden und der Lumpige Donnerstag ist sicher was Besonderes in Landsberg.“ Der Fasching habe sich durch den späteren Beginn des Umzugs zeitlich nach hinten verlagert. Hier sollte das Konzept künftig darauf abgestimmt werden. Aus persönlichem Gespräch mit dem Veranstalter weiß sie, dass diesem sehr viel an einer guten Zusammenarbeit aller Beteiligten liege. So könnten zukünftig auch Shuttle Busse organisiert werden, damit die Besucher anschließend gut nach Hause kommen. Und was sagt die zweite Bürgermeisterin zum Thema Falschparken eines Umzugswagens im Hinteranger: „Es hätte sicher die Möglichkeit gegeben, im Vorfeld eine Genehmigung zu beantragen und damit einen Strafzettel zu vermeiden. Manchmal ist es nur eine Frage des Fingerspitzengefühls, denn etwas mehr Entgegenkommen trägt schließlich auch zur Attraktivität unserer Innenstadt bei.“ Den Faschingsumzug zweimal gerettet Mathias Neuner (CSU) liegt viel am Fasching in Landsberg. „Ich habe mit der Verwaltung den Umzug zweimal gerettet als er kurz vor der Absage stand und bin ein großer Fan des Faschingsumzugs.“ Dass er erst um 13 Uhr beginne, liege nicht an der Stadt, sondern daran, dass alle Schüler bis dahin in die Schule gehen müssen. Er habe sich gewünscht, dass die Schüler wieder generell am Umzug teilnehmen, aber das wollten die Schuldirektoren nicht. „Wir haben den Umzug in den Nachmittag gelegt, damit die Schüler wenigstens zusehen können“, so Neuner. 2014 haben sich die Schüler zurückgezogen, und die Stadt hat auch per Anzeige nach Mitgliedern für einen neuen Verein gesucht. Der Verein Landsberger Gaudiwurm sei 2015 gegründet worden und die Stadt war maßgeblich daran beteiligt. „Es gab hohe Zuschüsse.“ 2018 wollte der Verein den Umzug kurzfristig absagen, und deshalb habe eine Abteilung der Stadtverwaltung die komplette Organisation übernommen. „Das ist viel Arbeit, und ich bin froh, dass das nun der Faschingsverein „Licaria“ macht, so Neuner. Die Stadt hat den Umzug gleich zweimal gerettet und am Leben erhalten.“ Die Öffnungszeiten des Faschingszeltes auf der Waitzinger Wiese seien aufgrund der Empfehlung der Polizei entstanden und er werde sich nicht gegen eine solche Empfehlung aussprechen. Das wurde lange vorher diskutiert, und die Polizei hat sich dabei auf die Erfahrungen in den vergangenen Jahren gestützt. Ihre Empfehlung zu missachten, wäre fahrlässig. „Ein Oberbürgermeister kann keine Strafzettel zurücknehmen“, so Neuner. Das habe er noch nie gemacht. „Wer umzieht, kann das bei der Stadt anmelden und alles ist gut.“ Der Kommentar zum Thema: OB und Stadtrat: Viel geleistet, wenig Selbstbewusstsein

