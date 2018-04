vor 55 Min.

Landsberger Handwerksqualität aus dem Kosovo

Die Landsberger Heimerer Schulen gründen eine Bauakademie in Pristina, um den heimischen Nachwuchssorgen in der Branche Einhalt zu gebieten. Wie das konkret funktionieren soll.

Von Silke Feltes

In der Baubranche wird gejubelt: volle Auftragsbücher und Bauboom. In der Baubranche wird gejammert: zu wenig qualifiziertes Fachpersonal und Nachwuchssorgen. Wer von den Jungen möchte heute noch Elektriker, Maurer oder Sanitärinstallateur werden? Dieses Dilemma beschäftigt die Branche seit einiger Zeit.

Es geht um die Ausbildung

Vom sprichwörtlichen „goldenen Boden“ des Handwerks zum Imageproblem, so scheint es. Der Akademisierungswahn tut sein übrigens dazu. Eine Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Was wäre nun, wenn man in ein Land ginge, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei 70 Prozent liegt, wenn man dort eine Ausbildung nach deutschen Qualitätsstandards anbieten würde, mit in Deutschland anerkannten Abschlüssen? Eine Bauakademie in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, zum Beispiel? Wenn sich der Obermeister der Bauinnung Landsberg mit dem hiesigen Spezialisten für Aus- und Fortbildung und einem großen Bauunternehmer aus dem Kosovo zusammentäte?

Werden wir konkreter: Da gibt es Friedrich Heimerer, Gründer und Leiter der deutschlandweit verbreiteten Heimerer-Schulen mit Sitz in Landsberg.

Seit 40 Jahren hat der studierte Wirtschaftspädagoge gemeinsam mit seiner Frau Josefine ein Bildungsnetzwerk aufgebaut. Angefangen 1980 mit einem Berufsbildungsinstitut in Landsberg, an dem seinerzeit noch hauptsächlich kaufmännische Kurse wie Stenokontoristin und Sekretärin unterrichtet wurden.

Bereits 1984 expandierte Heimerer

Bereits 1984 „expandierte“ Heimerer mit einer Altenpflegeschule nach Augsburg, 1990 mit einer Zweigstelle nach München (Physio-, Ergotherapie, Kranken- und Altenpflege). Nach der Wende ging es in den Osten. Leipzig, Dresden sowie vier weitere Standorte folgten. Es gab Versuche das deutsche duale Bildungssystem nach China, Indien und den Oman zu exportieren.

Heute gibt es weitere Heimerer Schulen in Stuttgart, Frankfurt und Berlin. Insgesamt wurden bislang mehr als 160.000 Absolventen und knapp 17000 Schüler an 14 Standorten ausgebildet. Die Schulen rühmen sich mit einer Übernahmequote von 92,5 Prozent. „Ein kosovarischer Mitarbeiter von uns wollte in seiner Heimat etwas aufbauen“, erzählt Friedrich Heimerer, und so gründeten sie in Pristina im Jahr 2010 ein privates Kolleg, an dem ein international anerkannter Abschluss (Bachelor und Master of Sciene) in Fächern wie Gesundheitsmanagement, Logo- und Ergotherapie und Pflege erworben werden kann.

Vorort war Heimerer auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude, fand einen tatkräftigen kosovarischen Bauunternehmer und wollte sicherheitshalber einen deutschen Sachverständigen mit ins Boot nehmen.

Ein Bauingenieur aus Leeder

Hier kommt Norbert Kees ins Spiel, Bauingenieur aus Leeder mit eigenem Bauunternehmen (Amberg Bau GmbH) und gleichzeitig Obermeister der Bauinnung Landsberg. Bei dem Ortstermin im Kosovo kam den Männern die Idee eine Bauakademie zu gründen, „bei uns fehlt der Nachwuchs und ihr habt genug junge Leute, die Arbeit suchen. Können wir da nicht was machen?“ So haben sie die andere Hälfte des Heimerer-Gebäudes in Pristina gleich als Bauakademie geplant.

Nach Verhandlungen mit der Handwerkskammer München und Dortmund, verschiedenen Ministerien vor Ort sowie der GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit) und der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk stehen die Ausbildungskonzepte sowie die Anerkennung der Bauakademie in Deutschland kurz vor dem Abschluss. Friedrich Heimerer rechnet damit, dass bereits im September dieses Jahres mit der Maurerausbildung im Kosovo begonnen werden kann.

Weitere Ideen und Pläne gibt es auch schon: Heimerer hätte gerne noch Elektriker, Heizungsbauer, Dachdecker und einige andere Bauberufe mit im Ausbildungskonzept. Zurzeit ist Heimerers jüngster Sohn Adrian als Ansprechpartner und Koordinator in Pristina.

Eine privatwirtschaftliche Initiative also, staatlich abgesegnet, setzt möglicherweise zukunftsträchtige Zeichen für das Handwerk. Man darf gespannt sein, wie sich das Projekt weiterentwickeln wird.

