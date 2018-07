vor 49 Min.

Landsberger Kapitän Claus-Peter Reisch muss auf Malta bleiben

Claus-Peter Reisch, der deutsche Kapitän des Rettungsschiffes "Lifeline" muss in Malta am Dienstag erneut zu einer Zeugenanhörung.

In Valletta wird weiter darüber verhandelt, ob das Seenotrettungsschiff Lifeline korrekt registriert war. Am Dienstag gibt es den nächsten Termin für den Landsberger Skipper.

Von Stephanie Millonig

„Prinzipiell gab es keine neuen Erkenntnisse.“ Diesem Schluss zieht Kapitän Claus-Peter Reisch bei einem Telefonat mit unserer Zeitung aus dem heutigen Gerichtstermin in Valletta. Der 57-jährige war Skipper der „Lifeline“, die vor der Libyschen Küste 234 Flüchtlinge aufgenommen hatte und erst nach mehrtägigem Warten in Malta einlaufen durfte. Dem Landsberger und der zivilen Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline wird vorgeworfen, dass der ehemalige Fischkutter, der beim niederländischen Sportverband als sogenanntes „Pleasure Craft“, also Freizeitfahrzeug, registriert ist, damit keine korrekte Registrierung habe und quasi staatenlos sei.

Das Zertifikat ist echt, aber ungültig

„In der Anhörung ist heute festgestellt worden, dass unser Zertifikat echt und keine Fälschung ist. Gleichzeitig gilt es nicht“ – für Reisch ein Widerspruch und ein Politikum, wie er schon früher geäußert hatte. Weiter geht es auch darum, dass der Kapitän italienischen Anweisungen nicht nachkam, der Libyschen Küstenwache die Flüchtlinge, die er und seine Crew gerettet hatten, zu übergeben. Reisch verwies schon zu Beginn Blockade des Seenotrettungsschiffs darauf, dass dies gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoße. Die Zeugenanhörung werde am Dienstag fortgesetzt, erläutert Reisch, der gegen eine Kaution von 10.000 Euro auf freiem Fuß ist.

Böhmermann-Aktion brachte 160.000 Euro

Wie berichtet hatte der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann eine Spendenaktion für die Gerichtskosten der Lifeline ins Leben gerufen. Laut Medienberichten sind 160.000 Euro zusammengekommen.

