00:31 Uhr

Landsberger Kommissar ermittelt wieder

Der neue Krimi des Ehepaars Pfaffeneder ist fertig. Doch wie kommt er an die Leute?

Hinter jedem Buch steckt jahrelange Arbeit. Erste Ideen werden gewälzt, ein Plot entwickelt, monatelang wird geschrieben, überarbeitet, verworfen, ergänzt, bis endlich der Rohentwurf steht. Danach beginnt die Verlagsarbeit: Lektorat, Korrektorat, Satz, Umschlagsgrafik, Buchhandels- und Presseorganisation. Und dann, ja und dann kam das Coronavirus. Der Druck verzögert sich, Lesungen werden abgesagt, Buchhandlungen dürfen nur unter Auflagen öffnen und haben andere Sorgen, als das eigene Buch zu promoten. Genauso ergeht es gerade Uschi und Klaus Pfaffeneder aus Landsberg.

Als Autorenduo haben sie schon vor Jahren die Figur des pensionierten Landsberger Kommissars Viertaler erschaffen. Er wohnt im Klösterl, geht gerne morgens beim Manhart einen Kaffee trinken, und muss im neuesten Landsberg-Krimi „Täter – Opfer – Schuld“ trotz Pensionierung wieder in die Geschehnisse seiner Heimatstadt eingreifen. In seinem dritten und neuesten Fall geht es um große Themen: Am Lumpigen Donnerstag wird in der Stadtpfarrkirche ein polnischer Aushilfspfarrer getötet. Die Staatsanwaltschaft sucht den Täter im Umfeld der Kemptener Mafia. Die junge Kommissarin Antonia Buck aus Fürstenfeldbruck aber ist überzeugt, dass die Tat ihre Ursache in den letzten Kriegstagen hat, als die Landsberger Außenlager des Konzentrationslagers Dachau vor genau 75 Jahren geräumt wurden. Und sie bittet Viertaler um Mithilfe.

Persönliche Traumata, kriminelle Machenschaften und individuelle Schicksale werden zu einer spannenden, detailreichen Geschichte verwoben, die so umso interessanter wird, als man alle Schauplätze vom Principe bis zum Sommerkeller, von der Neuen Bergstraße bis zum Hinteranger, kennt.

Eigentlich, so Uschi Pfaffeneder, sollte das Buch an Ostern in den Buchläden liegen. Im September ging der Text ins Lektorat, im Januar ins Korrektorat und Mitte Februar in die Druckerei. Was normalerweise vier Wochen dauert, hat sich coronabedingt immer weiter verschoben. Neuer Erscheinungstermin ist nun der 30. April.

Das Ehepaar Pfaffeneder leitet nicht nur die Literaturwerkstatt der Volkshochschule, sondern hat auch einen eigenen Verlag gegründet, den Liccaraturverlag, in dem viele der eigenen Werke (unter anderem der historische Roman „Der Baumeister von Landsberg“) sowie einige Krimi-Anthologien aus den Reihen der Literaturwerkstatt erschienen sind.

Für ihr neues Buch waren Lesungen bei Buch Hansa, Timbooktu in Schondorf sowie in Fürstenfeldbruck geplant. „Wie das jetzt weitergehen wird, wissen wir noch nicht, vielleicht wird es Lesungen über eine Internetplattform geben, wir suchen gerade nach anderen Möglichkeiten, das Buch bekannt zu machen“, sagt Klaus Pfaffeneder.

Die Corona-Krise sei eine Prüfung unserer Menschlichkeit, die das Schlechteste und das Beste in den Menschen hervorrufe, so zitiert Uschi Pfaffeneder Bundespräsident Steinmeier und bezieht den Satz sogleich auf den Inhalt ihres neuen Buchs: „Wie gehen wir in extremen oder existenzbedrohenden Situationen mit der Realität um? Wer bleibt souverän, wer verleumdet den anderen? Genau darum geht es auch in unserem Roman.“ (felt)

