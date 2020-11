vor 32 Min.

Landsberger Kultur im Lockdown: Einigen kommen die Tränen

Plus Im November hat die Kultur normalerweise Hochsaison. Doch jetzt herrscht Stille in Kinos, Theatern und Konzertsälen in Landsberg. Wie Betroffene mit dem Corona-Lockdown umgehen.

Von Stephanie Millonig

Vorhang zu für Theater und Kinos, in den Konzertsälen bleibt es still, Kulturschaffende sind wegen der steigenden Corona-Fallzahlen erneut zum Nichtstun verdammt: Zuschauer dürfen nach der derzeitigen Sachlage erst wieder ab 1. Dezember ein Kino, Theater oder Konzert besuchen. Das Landsberger Tagblatt hat sich bei den Betroffenen des „Lockdown Light“ umgehört.

„Es war sehr traurig, das letzte Mal Kasse zu machen. Auch Besucher hatten Tränen in den Augen“, erzählt Klara Gilk vom Olympia Filmtheater in Landsberg. Gerechnet haben Kinobetreiber Rudolf Gilk und seine Frau angesichts der Hygienekonzepte in den Kinos nicht mit einem erneuten Lockdown für ihre Branche. Die Gilks kommen alle zwei oder drei Tage, um im Kino und Filmcafé nach dem Rechten zu sehen. „Der Projektor muss immer wieder laufen, damit er nicht seine Programmierung verliert“, erzählt der 74-Jährige. Eigentlich hatten die Kinobetreiber für den November ganz andere Pläne: Zwar ist der Filmstart des neue Bond-Films bereits aufs nächste Jahr verschoben, aber der neue Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama“ sollte am 12. November Premiere feiern. Und ab 6. November hätte Rudolf Gilk den neuen Landkreisfilm gezeigt. Ob’s im Dezember weitergeht? Das Ehepaar Gilk ist skeptisch.

Markus Eisele aus Geltendorf betreibt unter anderem das Lichtspielhaus Fürstenfeldbruck. Bild: Sigrid Römer Eisele

Sendeschluss in Kaufering: Auf der Homepage des Filmpalasts macht man mit dem ehemaligen Fernsehtestbild auf die Situation aufmerksam. 35 Mitarbeiter hat Hermann Huber, der gemeinsam mit Michael Haid den Filmpalast Kaufering betreibt. Die Festangestellten seien in Kurzarbeit. Bei den 450-Euro-Kräften sei das nicht möglich. Die angekündigte Staatshilfe in Höhe von 75 Prozent des Umsatzes von November 2019 findet Hermann Huber „in Ordnung, wenn es schnell funktioniert“. Der 56-Jährige hat Verständnis dafür, dass die Politik bei steigenden Corona-Fallzahlen reagieren muss und das im Freizeitbereich geschieht. Er sagt aber, dass in ganz Deutschland bislang keine Ansteckung in einem Kino nachgewiesen sei.

„Noch stehen wir nicht an der Wand“, sagt Markus Eisele. Der 47-Jährige lebt in Geltendorf und ist einer der Geschäftsführer der Arena Filmtheater BetriebsGmbH, die unter anderem das Kino in der Alten Brauerei in Stegen und das Lichtspielhaus in Fürstenfeldbruck betreibt. Was den Kinobetreibern zugutekommt, wie Eisele erläutert, sei, dass der erste Lockdown im Frühjahr zum Ende der Kinosaison kam: „Wir erwirtschaften normalerweise im Herbst und Winter einen Puffer, den wir im Sommer aufbrauchen.“ Und die Saison 2019/2020 sei gut gewesen.

Die Kinobranche hat Angst vor dem Sommer 2021

Beim Kino in Stegen habe es mit den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen keinen Sinn gemacht, heuer zu öffnen, erzählt Eisele. „Im kleinen Saal bekomme ich mit Abstandsregeln vielleicht sechs bis zehn Leute hinein, im großen zehn bis 20.“ Anders als Häuser, die Mainstream-Filme zeigten, bekämen die Arthouse-Kinos auch Unterstützung von der Filmförderung. „Ich denke, wir werden diesen Winter noch positiv rauskommen, ich habe eher Angst vor dem nächsten Sommer.“ Keine Veranstaltungen, keine Arbeit?

Für den Leiter des Stadttheaters Florian Werner und die Leiterin des Kulturamts Claudia Weißbrodt trifft das nicht zu. Werner muss umbuchen und die Termine ballen sich. „Viele ausgefallenen Veranstaltungen sind ja bereits auf 2021 geschoben worden.“ Auch fürs Theater ist der Herbst Hauptsaison: Von Allerheiligen bis zum ersten Advent habe man die höchste Veranstaltungsdichte. Das Programm für Dezember bleibt vorerst bestehen. Wie es mit der Kulturszene weitergeht? Für Werner und die Mitarbeiter am städtischen Theater ist die Situation anders, aber Werner kennt freie Bühnenmeister und Veranstaltungstechniker, die jetzt am Bau arbeiten oder Schauspieler, die als Synchronsprecher tätig sind.

Die Landsberger Rathauskonzerte stehen in der Schwebe

Auch bei den Rathauskonzerten gestaltet sich die Terminsuche schwierig. Kulturamtsleiterin Claudia Weißbrodt (vormals Flörke) will für das für 12. November geplante Konzert keinen neuen Termin wählen, der dann wieder verschoben werden muss. „Dazu kommt, dass die beiden Künstler Eckart Runge und Jacques Ammon äußerst begehrt sind und mit vollen Konzertplan nicht so flexibel sein können.“

Die Landsberger Kulturamtsleiterin Claudia Weißbrodt (vormals Flörke). Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

Claudia Weißbrodt ist nicht sehr optimistisch, dass das reguläre Konzert im Februar stattfinden wird. „Wir hoffen, dass wir unserem Publikum bald wieder ein Programm bieten können. Die Hygienekonzepte sind ausgearbeitet.“ Weitere wichtige Veranstaltungen fallen aus: das „Liberation Concert – 75 Jahre Jüdisches Orchester in Bayern“ und „Ascheregen“, ein Abend mit Werken deutsch-jüdischer Dichterinnen des 20. Jahrhunderts.

Bei vielen Kulturschaffenden liegen die Nerven blank

Zur Situation der Kulturschaffenden sagt sie: „Die Nerven liegen blank, viele sind verzweifelt, teils auch verständnislos über die Restriktionen im Kulturbereich.“ Viele müssten sich anderweitig ihren Lebensunterhalt verdienen. Während des ersten Lockdowns seien viele kreativ gewesen und hätten sich Formate überlegt, die mit den Einschränkungen funktionierten. „Dies oft mit viel Mühe. Umso größer ist die Enttäuschung über den derzeitigen Zustand.“

