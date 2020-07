vor 17 Min.

Landsberger Lehrerin und Maskengegnerin bleibt Unterricht fern

Plus Eine Lehrerin aus Landsberg weigert sich, eine Maske zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten. Seit einem Monat kommt sie nicht mehr in die Schule. Droht ein Disziplinarverfahren?

Von Thomas Wunder

Der Fall hat für großes Aufsehen gesorgt – über die Grenzen des Landkreises hinaus. Eine Lehrerin aus Landsberg weigert sich, in der Schule eine Schutzmaske zu tragen und die allgemein gültigen coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten (LT berichtete). Daher bleibt sie dem Unterricht fern. Ihre Klassen werden derzeit von Kollegen unterrichtet. In die Schule zurückkehren will die Frau erst wieder, wenn das zu „normalen Bedingungen“ möglich sei. Der Pädagogin drohen nun Konsequenzen.

Die Oberstudienrätin, die namentlich nicht genannt werden möchte, unterrichtet in diesem Schuljahr fünfte, sechste und achte Klassen am Dominikus-Zimmermann-Gymnasium Landsberg in den Fächern Deutsch und Englisch. Ab 18. Mai hätte sie eigentlich die fünften und sechsten Klassen wieder in der Schule unterrichten müssen. Sie legte der Schulleitung allerdings ein Attest vor, das zeige, „dass sie Luft zum Atmen brauche“ und daher keine Maske tragen könne, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

Die Lehrerin will erst nach Ende der Maskenpflicht wieder kommen

In der Woche nach den Pfingstferien sei sie in die Schule zurückgekehrt, weil sie von Schulleiter Bruno Bayer eine Dienstanweisung erhalten habe. Sie habe an ihrem ersten Tag vier Stunden Unterricht gegeben. Am Tag darauf habe ihr Bayer gesagt, dass sie sich wieder nicht an die Regeln gehalten habe und sie so nicht weiter unterrichten dürfe. „Ich habe daraufhin meine Sachen gepackt und bin gegangen.“

Seither hat die Lehrerin aus Landsberg nicht mehr unterrichtet. Die Schule werde sie erst dann wieder betreten, wenn es keine Pflicht mehr gebe, Masken zu tragen und Abstandsregeln einzuhalten. Nach Informationen unserer Zeitung wird die Lehrerin derzeit von anderen Kollegen vertreten. Das klappe gut und es entfalle auch kein Unterricht, sagen uns Eltern von betroffenen Schülern des Gymnasiums.

Die Schulleitung hält sich bedeckt

Wie berichtet, möchte sich Schulleiter Bruno Bayer nicht näher zu dem Fall äußern. Er sagte allerdings, dass sich die Schulleitung intensiv um eine Lösung des Falls bemüht habe. Das LT hat auch beim Kultusministerium nachgefragt, wo der Fall derzeit noch untersucht wird. Aus personen- und datenschutzrechtlichen Gründen gibt es auch von dieser Stelle keinerlei Auskünfte über etwaige Beschwerden, Ermittlungen oder disziplinarische Maßnahmen, teilt die Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Pressesprecher Daniel Otto weist ganz allgemein darauf hin, dass es zu den Dienstpflichten staatlicher Lehrkräfte gehört, ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag gegenüber ihren Schülern zu erfüllen. Insbesondere müssten die Lehrer ihren Unterricht halten, soweit sie nicht aus zwingenden Gründen, zum Beispiel wegen einer Erkrankung, verhindert seien. Eine Lehrkraft, die unentschuldigt dem Dienst fernbleibt, verliere für diesen Zeitraum ihren Anspruch auf Bezüge und begehe zugleich ein Dienstvergehen. „Die Schulleitung wird in solchen Situationen zunächst durch Gespräche, wenn erforderlich auch durch Weisungen, darauf hinwirken, dass die Lehrkraft ihre Pflichten künftig erfüllt“, schreibt Daniel Otto auf Nachfrage unserer Zeitung. Stehe ein Dienstvergehen im Raum, so sei dies in aller Regel im Rahmen eines Disziplinarverfahrens zu würdigen.

Ein Schüler brachte den Stein ins Rollen

Weiter teilt der Pressesprecher des Kultusministeriums mit, dass Lehrkräfte ihre Schüler auch anhalten müssen, die Hygieneregeln einzuhalten. „Dazu gehört unter anderem das Maskengebot, soweit es das konkrete Hygienekonzept der jeweiligen Schule vorsieht.“ Als Privatpersonen dürften sich Lehrkräfte selbstverständlich kritisch zum Maskengebot äußern. Wie berichtet, hat die Lehrerin unter anderem bei einer Kundgebung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen Ende Mai auf dem Landsberger Hauptplatz über ihre Situation berichtet. Dabei hatte sie unter anderem geäußert, dass sie es für gefährlich halte, Mundschutz zu tragen. Zu sehen und zu hören ist das in einem auf Youtube veröffentlichten Video.

Das Video hat Mitte Juni ein Schüler des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums zum Anlass genommen, beim Kultusministerium eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Oberstudienrätin einzureichen. Das entsprechende Schreiben an unsere Zeitung, das Kultusministerium, die Ministerialbeauftragte für Oberbayern-West und an die Schulleitung des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums ist anonym. Ihn und einige Mitschüler treibe die Sorge um, dass die Lehrerin ihrem Lehrauftrag nicht mehr gerecht werde, schreibt der unbekannte Schüler. Schließlich würde sie ihren Schülern beibringen, den Mindestabstand nicht einzuhalten, keine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und unbeschränkten Kontakt zueinander zu haben.

