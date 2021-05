vor 4 Min.

Landsberger Maskenmuffel bekommt saftige Geldstrafe

Plus Ein 54-Jähriger zeigt bei einer Polizeikontrolle in Landsberg ein Masken-Attest eines Kauferinger Arztes vor. Jetzt muss er zahlen.

Von Ernst Hofmann

In den Augen von Strafrichterin Katrin Prechtel wollte der 54-jährige Angeklagte unbedingt provozieren. So sei er am 27. Oktober 2020 gegen Mitternacht mit einer Nikolausmütze auf dem Kopf und einer Lichterkette um den Hals, ohne Maske, betend und singend durch die Stadt gegangen. Und habe bei dieser ungewöhnlichen Tour gleich mehrere Gesetzesverstöße begangen. Dem Mann wurde vor dem Landsberger Amtsgericht vorgeworfen, dass er ein „unrichtiges Gesundheitszeugnis“ missbraucht“ habe, um in Zeiten von Corona das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu vermeiden. Zudem soll er die „Vertraulichkeit des Wortes“ verletzt und gegen das Kunsturheber-Gesetz verstoßen haben.

