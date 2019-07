vor 38 Min.

Landsberger Ruethenfest: Die Eröffnung findet statt!

Ein verregnetes Bild gab der Landsberger Hauptplatz am Donnerstagnachmittag ab. Heute Abend wird dort das Ruethenfest eröffnet.

Die Entscheidung ist gefallen: Das Landsberger Ruethenfest wird am Freitagabend wie geplant eröffnet. Die Veranstalter sind zuversichtlich.

Von Dominic Wimmer

Um 13.18 Uhr erhielt das LT den Anruf vom Ruethenfestvereinsvorsitzenden Tobias Wohlfahrt: "Die Eröffnung findet wie geplant statt." Das alle vier Jahre stattfindende Ruethenfest in Landsberg beginnt also am Freitagabend ab 19.30 Uhr auf dem Hauptplatz. Trotz der verregneten Wetterprognose zieht der Verein die Veranstaltung durch. Eröffnet wird die Veranstaltung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner.

