Landsberger Schulen: Wie viel Bio im Essen soll es sein?

Rund 320 Schüler essen täglich (an regulären Tagen) an den Grundschulen und der Mittelschule in Landsberg zu Mittag. Ein Caterer bringt die warmen Speisen in die Schulen und verteilt sie dort auch. Nun läuft der Vertrag mit dem bisherigen Caterer aus und die Stadt sucht für das kommende Schuljahr einen neuen. Die Zeit drängt, denn es muss europaweit ausgeschrieben werden. Dennoch konnten sich die Mitglieder des Bildungs-, Sozial- und Kulturausschusses des Stadtrats nicht darauf einigen, welche Kriterien der Caterer erfüllen soll. Diskutiert wurde vor allem über den Bioanteil bei den Lebensmitteln und die Kosten für Stadt und Eltern.

Eigentlich sollte die neue Ausschreibung bereits vergangene Woche im Stadtrat beschlossen werden. Allerdings hatte die Grünen-Fraktion im Vorfeld der Sitzung einen Antrag auf Änderung des Leistungsverzeichnisses gestellt. Und so wurde das Thema in den Ausschuss verlegt. Dort informierte zunächst der von der Stadtverwaltung hinzugezogene externe Berater Frank Bartels über die Kriterien. Seiner Meinung nach werde es schwer werden, einen Anbieter aus der Region zu finden, wenn der Bioanteil, wie von den Grünen gefordert, deutlich erhöht wird. Zudem bedeute ein höherer Bioanteil auch höhere Kosten. Zuletzt bezog die Stadt jährlich rund 58.000 Mahlzeiten von dem Caterer. Das jährliche Auftragsvolumen entspricht rund 328.000 Euro. Ein Essen kostet 5,63 Euro, die Eltern übernehmen davon 3,50 Euro, die Stadt bezahlt den Rest, was sich auf jährlich rund 120.000 Euro summiert. „Es gibt viele Eltern, die die 3,50 Euro Eigenanteil nicht bezahlen können“, sagte Bartels.

Rund 320 Essen werden derzeit an den Grund- und Mittelschulen in Landsberg ausgegeben. Foto: Annette Zoepf (Symbolfoto)

Jennifer Lübke (Grüne) stellte die wichtigsten Inhalte des Antrags ihrer Fraktion vor. Durch den höheren Bioanteil und regionale Produkte soll das Mensa-Essen aufgewertet und gleichzeitig die heimische Wirtschaft gestärkt werden. Zudem nannte sie Aspekte wie Gesundheit, Umweltschutz, Tierwohl und Nachhaltigkeit. Landsberg solle als Fairtrade-Town mit gutem Beispiel vorangehen. Wesentliche Forderung der Grünen ist ein Bioanteil von 30 Prozent bei allen Speisen, tierische Lebensmittel sollten zu 100 Prozent Bioprodukte sein. Wert legt die Fraktion auch auf saisonale Erzeugnisse, die Vorrang vor Bioprodukten erhalten sollten. Zudem sollte es nur ein Mal in der Woche Fleisch oder Fisch geben.

Können Landsberger Gastwirte das Catering übernehmen?

Daniela Groß (Grüne) widersprach Frank Bartels in Bezug auf die Kosten von Bio-Produkten. Sie seien nicht der Kostentreiber, sondern die Personalkosten. Derzeit muss der Caterer das Essen nicht nur kochen, sondern auch liefern, ausgeben, danach alles reinigen und den Abfall entsorgen. Für sechs Schulen müssen also sechs Mitarbeiter angestellt werden. Groß schlug daher vor, Landsberger Gastronomen zu fragen, ob sie das Catering übernehmen wollen. „Wir haben das Thema vor vier Jahren explizit geprüft“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) zu dem Vorschlag. Das Catering müsse aber europaweit ausgeschrieben werden. Die Stadt könne den Auftrag nicht einfach so vergeben.

Unterstützung für die Vorschläge der Grünen kam unter anderem von Stefan Meiser (ÖDP). Er glaube sehr wohl, dass sich Caterer finden werden, und nannte als Beispiel das Förderzentrum in Landsberg, das für die Mittagsverpflegung ausschließlich Bioprodukte (4,20 Euro pro Mahlzeit ohne Essensausgabe) beziehe. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte das Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Der Landkreis ist Sachaufwandsträger des Förderzentrums.

Wie viel Bio soll im Mittagessen der Landsberger Grund- und Mittelschüler stecken? Foto: Ulrich Wagner (Symbolfoto)

Doch wie entwickeln sich die Kosten, wenn der Bioanteil erhöht wird? Auf diese Frage wusste auch Berater Frank Bartels keine genaue Antwort. Nicht nur für Stefan Meiser war das aber ein wichtiger Aspekt. Denn schon jetzt scheitere die Mittagsverpflegung an der Schule vor allem am Geld. Als Beispiel nannte er die Mittelschule: Von den rund 430 Schülern würden lediglich 30 dieses Angebot annehmen. „Wegen des Elternanteils an den Kosten für das Mittagessen gehen viele Kinder nicht in die Nachmittagsbetreuung, obwohl sie es sollten“, sagte Petra Ruffing (CSU). „Wir brauchen ein bezahlbares Essen“, meinte auch Margarita Däubler (SPD).

Eine Entscheidung wird vertagt

Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) hatte den Kostenanteil der Stadt im Blick. „Wenn wir jetzt in die Ausschreibung gehen, haben wir keine Notbremse“, sagte er mit Blick auf die fehlende Kostenberechnung bei einem höheren Bioanteil. Je mehr Kriterien festgelegt werden, desto höher werde der Preis. Jonas Pioch (Landsberger Mitte) schlug vor, vorab ein Markterkundungsverfahren durchzuführen, um in etwa die Kosten abschätzen zu können. Das sei schwierig, meinte Berater Bartels, weil Caterer in so einem Verfahren nicht immer die tatsächlichen Kosten angeben würden. So einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Entscheidung über den Bioanteil zu vertagen. Vor der nächsten Sitzung am 5. Mai sollen auf Antrag von Stefan Meiser die Kosten für die Biomahlzeiten an anderen Schulen im Landkreis erfragt werden.

