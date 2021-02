Landsberger Stadtbus: Auch der Preis spielt eine Rolle

Plus Geredet wird in Landsberg viel über den Verkehr und die Verbesserungen in Sachen Nahverkehr. LT-Redakteur Thomas Wunder denkt aber, dass erst ab 2028 was passiert.

Das Auto ist des Deutschen liebstes Kind. Auch in der Stadt Landsberg gilt dieser Satz. Wer innerhalb des Stadtgebiets unterwegs ist, der setzt sich hinters Steuer. Die Zahl der Radfahrer und Fußgänger hält sich in Grenzen und den Stadtbus nutzen nur wenige. Das muss sich ändern. Deshalb feilen Stadtverwaltung und Stadtrat an Konzepten für sichere Radwege und einen attraktiven Stadtbus.

Jetzt erste Überlegungen

Die ersten Überlegungen zum Stadtbusnetz, die jetzt im Pandemieausschuss vorgestellt wurden, machen Hoffnung auf Besserung. Aber wohl erst ab 2028. Die Konzentration auf Hauptachsen, deren Haltestellen in kürzeren Abständen angefahren werden, ist absolut richtig. Der Stadtbus muss nicht jedes Wohngebiet abdecken, diese Aufgabe soll künftig ein Rufbus übernehmen.

Stadtrat sollte schnell Farbe bekennen

Doch bei allen Überlegungen spielt natürlich das Geld eine Rolle. Vielen ist es schlicht zu teuer, den Stadtbus zu nutzen, wenn ein oder zwei Autos sowieso in der Garage stehen. Zu einem attraktiven Stadtbus gehört auch ein attraktiver Preis.

Und da muss der Stadtrat irgendwann Farbe bekennen. Ein Stadtbus wirft keinen Gewinn ab, sondern macht Verlust. Die Stadträte werden sich entscheiden müssen, ob sie einen attraktiven Stadtbus wollen, der einen hohen Verlust einfährt, oder einen Stadtbus, der zwar nur mit geringem Defizit betrieben werden kann, dafür aber kaum Fahrgäste hat.

Lesen Sie dazu auch:

So soll der Landsberger Stadtbus ab 2028 attraktiver werden









Themen folgen