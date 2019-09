17:28 Uhr

Landsberger Stadtlauf: Start, Strecke, Termin, Ergebnisse

Am 3.10.2019 steigt wieder der Hardy's Stadtlauf in Landsberg. Start, Strecke, Termin, Ergebnisse - hier gibt es die Infos.

In wenigen Wochen findet der Stadtlauf in Landsberg statt. Start, Strecke, Termin, Ergebnisse - hier finden Sie alle Infos im Überblick.

Am 3.10.2019 findet der 14. Stadtlauf in Landsberg statt. Hardy's Fitnessstudio veranstaltet das sportliche Event jährlich um Menschen zu mehr Bewegung zu motivieren. Für Kurzentschlossene ist eine Anmeldung für den Stadtlauf noch bis zum Start-Termin am 3.10. möglich, je früher die Anmeldung, desto günstiger werden allerdings die Gebühren. Außerdem bekommen alle Teilnehmer, die sich bis zum 10.09.2019 anmelden eine personalisierte Startnummer. Start, Strecke, Termin, Ergebnisse - hier gibt es alle Infos zum Stadtlauf in Landsberg.

Stadtlauf in Landsberg: Start und Strecke

Für die Sportler geht es am 3.10.2019 an den Start. Insgesamt zwei Verpflegungsstände mit Obst, Mineraldrinks und Co. werden auf der 5 Kilometer langen Strecke aufgebaut. Nach Angaben des Veranstalters Hardy's Fitnessstudio verläuft die Strecke folgendermaßen:

Start und Ziel befindet sich am Hauptplatz.

Die Laufstrecke führt Richtung Süden (Karolinenbrücke).

Karolinenbrücke überqueren und links auf den Fußweg am Lech entlang.

Auf dem Lechuferweg bis zur Lechstaustufe und am Wasserwachtshaus vorbei.

Von dort leicht bergan zum Umspannwerk bis zum Zehnerweg.

In einer kleinen Schleife geht es zurück "Am Englischen Garten".

Nach den ersten Häusern geht es wieder auf den Lechuferweg zurück bis zur Karolinenbrücke.

Über die Karolinenbrücke führt die Strecke zurück bis zum Hauptplatz.

Stadtlauf Landsberg Bild: Google Maps, Screenshot

Die Termine des Stadtlaufs in Landsberg

Die Wettbewerbe haben unterschiedliche Startzeiten. Hier der Überblick:

11.00 Uhr: Kinderlauf 800 Meter

11.30 Uhr: Jugendlauf 2000 Meter

12.00 Uhr: 5 Kilometer

12.00 Uhr: 10 Kilometer

12.00 Uhr: Halbmarathon

Ergebnisse des Stadtlaufs in Landsberg 2019 - Siegerehrungen

Unter allen Teilnehmern werden am Ende noch drei Preise verlost. Die Siegerehrungen finden in der Start-Reihenfolge statt.

13.30 Uhr Siegerehrung Kinder- und Jugendlauf

1.-3. Platz nach Altersklassenwertung

14.30 Uhr Siegerehrung 5 km und Teamwertung

14.30 Uhr Siegerehrung 10 km und Teamwertung

14.30 Uhr Siegerehrung Halbmarathon und Teamwertung

Der Stadtlauf in Landsberg ist nicht nur ein Event für Sportler: Auf dem Hauptplatz und entlang der Strecke gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Cheerleader und Trommler der Musikschule Landsberg treten auf. Außerdem wird es eine Hüpfburg und ein Showprogramm geben. Zuschauer können in der Tiefgarage in der Lechstraße parken, ansonsten gibt es auch etliche andere Parkplätze im Stadtbereich - auch teilweise kostenlos. (AZ)

