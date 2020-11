vor 20 Min.

Landsberger Stadtrat verabschiedet Nachtragshaushalt

Der Landsberger Stadtrat hat einen Nachtragshaushalt verabschiedet. Das Minus fällt geringer aus als erwartet. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

Von Thomas Wunder

Die Corona-Krise hat in diesem Jahr auch die Stadt Landsberg finanziell getroffen. Allerdings nicht so stark, wie noch im April erwartet, wie Yvonne Fritzsche von der Kämmerei am Mittwochabend im Stadtrat sagte. Doch Fritzsche hatte in der Sitzung, in der der Stadtrat einen Nachtragshaushalt verabschiedet hat, auch eine schlechte Nachricht.

Wie in vielen anderen Städten auch muss Landsberg wegen der Corona-Krise mit deutlich weniger Steuereinnahmen auskommen. Weil die Ausgaben nicht im gleichen Maße sinken, klafft eine Lücke im Haushalt. Deswegen ist im laufenden Jahr eine Anpassung notwendig. Das Gesetz sieht dafür einen Nachtragshaushalt vor.

Die Oberbürgermeisterin sieht keinen Grund zur Entspannung

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) fasst die aktuelle Situation so zusammen: "Besser als befürchtet, aber kein Grund zur Entspannung." Yvonne Fritzsche sagte, dass die Kämmerei im April von einem deutlich schlechteren Ergebnis ausgegangen ist. Allerdings hätten staatliche Hilfen die Mindereinnahmen bei der Gewerbe - und der Einkommensteuer verringert. Gleichzeitig hätten größere, geplante Investitionen noch nicht verwirklicht oder auf die nächsten Jahre verschoben werden können.

Und so schließt das Jahresergebnis der Stadt in diesem Jahr mit einem Minus von 7,34 Millionen Euro ab. Die liquiden Mittel schrumpfen zum Jahresende um 13 Millionen Euro auf 21 bis 23 Millionen Euro, wie Yvonne Fritzsche sagte. Die bisher geplante Kreditaufnahme in Höhe von 21,5 Millionen Euro sei nicht notwendig. "Die Überschüsse aus den Vorjahren gleichen das diesjährige Defizit aus", sagte sie.

2021 werden weniger Steuereinnahmen erwartet

Yvonne Fritsche wagte auch einen Blick in die kommenden Jahre. 2021 werde die Stadt deutlich weniger Steuereinnahmen erhalten, sagte sie in der Stadtratssitzung. Um die finanzielle Situation der Stadt in den kommenden Jahren ging es auch in der anschließenden Diskussion der Stadträte. Mehr dazu lesen sie demnächst auf diesem Portal.

