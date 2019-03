vor 40 Min.

Landsberger Wiesn: Nicht alle blieben friedlich

Die Polizei hatte es am Wochenende auf der Waitzinger Wiese mit Streitereien zu tun. Ein Täter wurde mit Handy gefilmt. Er hatte einen jungen Mann gewürgt.

Die Landsberger Wiesn war am Wochenende nicht ganz so friedlich, wie die Polizei noch am Morgen gemeldet hatte. Laut aktuellem Polizeibericht kam es zu zwei Auseinandersetzungen: Bereits am Freitag wurde ein 16-Jähriger aus Schondorf von einem Unbekannten während eines Streits gewürgt. Er erlitt dabei Hautabschürfungen. Der Täter wurde von einem Begleiter mit dem Handy gefilmt und müsste zu ermitteln sein, so die Polizei.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 15-jähriger Schüler aus Unterdießen gegen 23.15 Uhr von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund auf das linke Ohr geschlagen. Der Täter war um die 16 Jahre alt, soll „Paul“ heißen und trug einen schwarz-weißen Pulli mit der Ziffernfolge 187. Er hatte einen Begleiter dabei, der als kräftig und mit langen Haaren beschrieben wurde. Zeugen dieser beider Vorfälle können sich unter Telefon 08191/9320 bei der Polizei in Landsberg melden.

Maßkrug ging zu Bruch

Um 23.30 Uhr setzte dann ein 19-Jähriger aus Landsberg seinen Maßkrug dermaßen fest auf den Biertisch auf, dass der Krug zersplitterte und eine Scherbe einen 16-Jährigen aus Kaufering an der Augenbraue traf. Der Jugendliche aus Kaufering musste im Klinikum Landsberg genäht werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (lt)

