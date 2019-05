15.05.2019

Landschaften jenseits aller Idylle

Rudolf Grosch aus Eching stellt derzeit seine „Landschaften“ in der Stadtverwaltung in Landsberg aus.

Rudolf Grosch stellt in der Stadtverwaltung aus. Seine Malerei schert sich nicht im Geringsten darum, ob sie jemandem gefällt. Und beeindruckt dadurch umso mehr

Von Minka Ruile

Rudolf Grosch geht sparsam mit seinen Mitteln um. Weggeworfen wird nichts, schon gar nicht Leinwände oder die schweren Kartons, die sich so gut bearbeiten, aber ebenso gut stapeln und platzsparend in Mappen aufbewahren lassen. Ist er mit einer Arbeit nicht zufrieden, wird sie übermalt. Und die für ihn typischen, dichten Farbschichten, in die hinein er teilweise seine Landschaften mit der Rasierklinge ritzt, lassen erahnen, dass der Echinger Künstler selbst sein schärfster Kritiker und Zufriedenheit bei ihm ein rares Gefühl ist.

Verschwenderisch ist allein Groschs Umgang mit den eigenen Kräften. Spekulationen, er sei ein Kunstbesessener, würde er wohl zustimmen, wie er auch allen Deutungen seiner Kunst meist zustimmt – nur, um dann einzuwenden, dass er selbst es so aber nicht gesehen habe, und überhaupt alles auch ganz anders sein könne. Doch die Arbeit, das für ihn allein Wichtige, ist dann schon getan, ein kreativer Prozess durchlaufen, wozu also sich im Nachhinein darüber streiten?

Groschs Gelassenheit und dass, wie Catherine Koletzko es zur Eröffnung der Ausstellung „Landschaften II“ in der Stadtverwaltung beschrieb, „seine Kunst sich nicht im Geringsten darum schert, ob sie gefällt“, kommt nicht von ungefähr: Allnächtlich zwei Stunden Plackerei in einer Paketdienst-Zentrale sorgen für ein geringes, jedoch regelmäßiges Einkommen, vor allem aber für Tage, die der „eigentlichen“ Arbeit und oftmals „nur dem Schauen“ vorbehalten sind. Gesehen von frühester Kindheit an und über Jahre abgespeichert hat Rudolf Grosch seinen Heimatort Eching. Dort lebt er noch heute und registriert beziehungsweise – bezogen auf die Malerei – ignoriert teilweise die rasante Wandlung des einstigen Dorfs zur Münchner Vorstadt. Ganze Werkreihen sind der Ortschaft gewidmet und zeigen sie, oft nur skizzenhaft, eingebettet in die eiszeitlich geprägte Moränenlandschaft oder als schroff-gezackte Häusersilhouette.

Schrundig und karstig, hochbearbeitet, zugleich aber rätselhaft undefiniert ist auch der Grund, auf den Grosch seine oft ungewöhnlich dicht unter den oberen Bildrand gezogenen Kieswerke stellt. Dabei hält er es geschickt in der Schwebe, ob es sich „nur“ um vorgelagertes Land oder in die Tiefe (der Historie oder unseres Unterbewusstseins) reichendes „Material“ handelt. Mit etwa zehn Arbeiten zeigt Rudolf Grosch im Verwaltungsgebäude nur eine kleine Auswahl aus diesem sehr umfänglichen Werkzyklus. Was es so spannend macht, jedes der Kieswerke einzeln zu betrachten, ist, dass es zwar um sie, nicht aber um sie in der Hauptsache geht. Bäume, Wasser, Stadt- und Industriesilhouetten – Natur versus Konstrukt – alles das zeigen Groschs „Landschaften“. Dennoch bewegen sich selbst seine leichteren, pastellfarbenen Arbeiten jenseits aller Idylle.

Die von Catherine Koletzko kuratierte Ausstellung überzeugt durch die Beschränkung der Werkauswahl auf nur ein, gut mittelgroßes Quer-Format und ebenso nur ein – in unterschiedlichen Reihen variiertes – Thema. Damit schafft sie Struktur und gelingt es weitgehend, dass Kunst und (dafür eigentlich nicht vorgesehener) Kunstschauplatz nicht gegeneinander arbeiten, sondern einander zur Geltung bringen.

„Landschaften II“ von Rudolf Grosch in der Stadtverwaltung Landsberg ist zu sehen bis Freitag, 31. Mai, zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros.

