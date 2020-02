11:56 Uhr

Landwirte protestieren mitten in der Nacht vor Edeka-Zentrallager

Hunderte Bayern protestieren in der Nacht auf Montag vor Zentrallagern von Edeka - auch in Landsberg. Die Polizei muss anrücken.

Von Stephanie Millonig

In der Nacht zum Montag kam es in mehreren Orten Bayerns zu spontanen Demonstrationen von Landwirten. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, haben sich in Eching, in Landsberg, in Gaimersheim und in Straubing insgesamt etwa 220 Traktoren vor den Zentrallagern einer Supermarktkette postiert, um die Zufahrtswege für rein- und rausfahrende Lastwagen zu versperren.

Auch im Landsberger Frauenwald fanden sich Landwirte vor dem Toren des Edeka-Zentrallagers ein: Sie kamen laut Polizei mit 57 Schleppern und einigen Privat-Pkw gegen Mitternacht und blockierten die Zufahrt vollständig. Nach Gesprächen mit Polizeibeamten löste sich die nicht angemeldete Versammlung nach etwa einer Stunde wieder auf.

Seit Monaten protestieren deutsche Bauern, um unter anderem auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam zu machen. Dafür machen sie auch große Supermärkte verantwortlich. (mit dpa)

Ein ausführlicher Bericht folgt.

